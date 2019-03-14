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影╱選戰最後關頭 余天市場拜票滿頭大汗

2019-03-14 10:25聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天上午七點就到市場向攤商拜票，黨主席卓榮泰也陪同催票，余天穿梭市場間逐一向攤商及民眾握手拜票，四處奔走讓他滿頭大汗頻頻拿出手帕擦汗，仍堅持走完整個市場爭取支持，卓榮泰也表示對選情有信心。

立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天上午七點就到市...
立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天上午七點就到市場向攤商拜票，他穿梭市場間逐一向攤商及民眾握手拜票，四處奔走讓他滿頭大汗。記者王騰毅／攝影
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立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天（右二）上午七...
立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天（右二）上午七點就到市場向攤商拜票，黨主席卓榮泰（右一）也陪同催票。記者王騰毅／攝影
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立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天（左一）上午七...
立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天（左一）上午七點就到市場向攤商拜票，黨主席卓榮泰（左二）也陪同催票。記者王騰毅／攝影
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立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天（右一）上午七...
立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天（右一）上午七點就到市場向攤商拜票，黨主席卓榮泰（右二）也陪同催票。記者王騰毅／攝影
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立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天上午七點就到市...
立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天上午七點就到市場向攤商拜票，他穿梭市場間逐一向攤商及民眾握手拜票，受到不少熱情民眾支持。記者王騰毅／攝影
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立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天（中）上午七點...
立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天（中）上午七點就到市場向攤商拜票，熱情的民眾送上菜頭與蒜苗祝他高票當選。記者王騰毅／攝影
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立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天上午七點就到市...
立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天上午七點就到市場向攤商拜票，他穿梭市場間逐一向攤商及民眾握手拜票，四處奔走讓他滿頭大汗。記者王騰毅／攝影
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立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天（右下）上午七...
立委補選投票日在即，選戰進入最後關頭，三重立委補選民進黨候選人余天（右下）上午七點就到市場向攤商拜票，黨主席卓榮泰（右上）也陪同催票，拜票到一半余天見到空椅子就趁機休息一下，黨主席卓榮泰還幫忙按摩消疲勞。記者王騰毅／攝影
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立委補選拜票卓榮泰
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