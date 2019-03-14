蘇貞昌批自經區他沒過 馬英九：主要是民進黨反對

2019-03-14 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜重提「自由經濟示範區」，日前行政院長蘇貞昌以「有四個不可行」回應，第一個就包括前總統馬英九任總統時曾想推，但國民黨在立委佔多數仍無法通過。馬英九今天受訪回擊，那時候沒過「主要是民進黨在反對」。