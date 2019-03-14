騰訊等OTT傳要入台 卓榮泰：會左右台灣人心

2019-03-14 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



騰訊視頻據傳將在5月進入台灣，外界認為中國OTT（影音串流平台）會有統戰文化意涵，民進黨主席卓榮泰說，無論是任何議題，最近像賣什麼東西、買什麼東西，哪一件不是政治的考量、政治的立場。

卓榮泰今上午陪同民進黨三重立委補選候選人余天掃街，卓榮泰說，余天最清楚了，OOT文化事業入侵台灣，要左右台灣人心思想，這長期以來都是。