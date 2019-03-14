親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立委補選第二波
2020誰來選總統
砂石漲衝擊建設
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

NBA／林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

後悔與陸建交？薩爾瓦多法院判 暫緩取消與台灣自貿協定

南部砂石漲價 趙天麟要求政府介入

2019-03-14 08:00聯合報 記者楊濡嘉李京昇姜宜菁╱即時報導

南部地區砂石漲價，立委趙天麟接到許多營建業者陳情，砂石料漲上去就不下來，增加他們的建設成本，趙天麟要求中央要介入砂石價格穩定，不能放任市場機制去決定。

趙天麟說，南部地區砂石漲價，民間建築、營建業者向他陳情是哄抬，他請官方調查，官方說是南部地區部分待清疏的河川清疏工程延遲，導致一部分砂石缺料，但這一部分問題已解決，砂石價格近幾個月已趨穩定。

「問題是，去年漲上去的，並沒有降下來啊！」趙說，如果放任市場機制去調節供需，已經漲上去的價格在河川清疏問題解決之後，是不是應該要降下來？事實上沒有。

他強調，砂石價格漲，現在只限南部地區，將來可能由南往北漲上去，建商營建成本增加，民眾購屋負擔肯定跟著增加，愈來愈多人買買不起房子；在公共工程方面，前瞻計畫正在進行，砂石漲價，勢必對工程造成影響，流標、做不下去，前瞻計畫何時才能完成？

「政府一定要介入砂石價格，不但價格要穩定，漲上去的也要看合不合理。」趙天麟強調，政府的態度不能消極，否則接下來在民間購屋、公共工程方面都可能產生更大的難題。

公平會也要查 檢調：尚未發現操控

公平會表示將砂石漲價列為急要案件，一旦發現違法事實將嚴懲。各界關注砂石漲價背後是否有人為操縱因素，不過，嘉義檢調單位表示，目前未有砂石遭人操控案件。

公平會主委黃美瑛昨到立法院進行專案報告指出，南部砂石價格去年底上漲，若調漲幅度不合理，加上調漲時程相近，則有聯合行為疑慮，公平會絕對禁止聯合調漲價格。

高屏溪砂石一車車出料，南部砂石卻沒降價。記者劉學聖／攝影
高屏溪砂石一車車出料，南部砂石卻沒降價。記者劉學聖／攝影
分享
高屏溪砂石一車車出料，南部砂石卻沒降價。記者劉學聖／攝影
高屏溪砂石一車車出料，南部砂石卻沒降價。記者劉學聖／攝影
分享

漲價趙天麟立法院砂石
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

砂石飆漲公共工程頻流標 消失的砂石供應量哪去了？

2019-03-14 00:51

砂石造成營建成本大漲 公共工程多次流標

2019-03-14 08:20

人為抬價？砂石飆漲 工程流標 營建業剉咧等

2019-03-13 23:59

經部：砂石供給無虞 價格已趨穩

2019-03-13 23:50

前瞻牽動？ 小型工程招標 不受青睞

2019-03-13 23:44

人為操縱？ 砂石漲聲只在南部聽到…

2019-03-13 23:41

學者觀點／流標關鍵 工程底價不合理

2019-03-13 23:36

砂石漲、營建商縮手 公共工程頻流標

2019-03-13 23:31

南部砂石喊漲 公平會要查

2019-03-13 23:28

南部砂石短缺／混凝土業成本增 被迫跟漲

2019-03-13 23:24

南部砂石漲不停 公平會要查

2019-03-13 14:35

南部砂石又傳漲 公平會列急件1個月內提調查報告

2019-03-13 13:27

南部砂石不缺5月卻還要漲 公平會列急要案件調查

2019-03-13 12:14

綠委爆南部砂石五月還會漲 公平會列急要案件

2019-03-13 10:58
看更多

熱門文章

孫大千挑戰北市艱困選區 柯粉：柯Ｐ沒派人就投他了

2019-03-13 17:03

鎖定北漂最正女主持人李明璇選立委 挑戰北市深綠票倉

2019-03-13 14:24

黃光芹夫嗆韓粉：一個團體的命運由性格卑劣的人決定

2019-03-13 09:03

直播／韓冰代父輔選！人還未到 人潮擠爆三和夜市

2019-03-13 19:12

麻豆文旦30元？謝龍介斥：清德兄「憨憨跟人去陪墓」

2019-03-13 10:56

孫大千宣布爭取參選北市立委 說是韓國瑜的建議

2019-03-13 14:02

韓冰人氣旺10公尺走半小時 陪鄭世維掃街擠爆夜市

2019-03-13 21:24

謝龍介公布麻豆文旦簽約價 陳筱諭：柚農每台斤可賣200元

2019-03-13 11:20

黃光芹公布威脅簡訊 網友：看韓粉如何把韓推下神壇

2019-03-13 13:55

「敢動我孩子試試」 黃光芹赴警分局告3網友

2019-03-13 17:41

傘兵搖籃屏東大武營區再見了 9月清空走人

2019-03-13 12:25

政壇出美女？ 這款「志玲姐姐」小編覺得母湯…

2019-03-13 09:00

不認綠選輸台遭併吞 賴清德嗆馬英九「枉當過總統」

2019-03-13 15:31

韓冰陪掃街卻快閃 鄭世維臉書直播致歉

2019-03-13 21:40

黃光芹批韓粉霸凌未報案 韓國瑜呼籲理性

2019-03-13 15:43

藍有致勝兵器不用？王世堅真韓粉 8字力挺韓國瑜參選

2019-03-13 11:36

孫大千選大同士林立委 韓冰、許淑華留言「翻轉大同」

2019-03-13 16:37

他爆韓國瑜「嫌小不怕大」個性 魯蛇翻身選總統是唯一機會

2019-03-13 13:12

孫大千參選祝福留言湧入 網友驚：是韓冰！

2019-03-13 16:22

謝長廷：台灣公投等於大動作再次傷害福島

2019-03-13 19:15

【重磅快評】林佳龍做對事了，但才起步

2019-03-13 14:12

潘恒旭戰女網友 葉毓蘭：首長請管好自己與幕僚的嘴

2019-03-13 09:27

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

2019-03-13 16:09

陪韓冰三重掃街 李四川自嘲「連我都變很紅」

2019-03-13 21:26

新聞眼／一場選舉，到底誰四面楚歌？

2019-03-14 00:00

韓國瑜不選總統謝龍介選立委就危險？謝：關我什麼事

2019-03-13 19:57

高雄接連出黨代表、政協 綠委：我不知道高雄怎麼了

2019-03-13 12:06

【即時短評】徵召韓國瑜拚政權 為國、為黨、為個人？

2019-03-13 12:15

黃光芹遭韓粉攻擊 韓國瑜籲理性拜託「愛與包容」

2019-03-13 17:36

人錢進不來！逢甲商圈2018人潮商機跌至金融海嘯水平

2019-03-13 11:30

砂石飆漲公共工程頻流標 消失的砂石供應量哪去了？

2019-03-14 00:51

韓國瑜倚天一出誰爭鋒？政壇拚命掉書袋 誰是最瞎金句

2019-03-14 08:00

立委補選…對抗國民女兒韓冰 余筱萍：我們比較搞笑

2019-03-13 09:07

林昶佐籲友善討論蔣銅像 邱國正：扯威權我就要表達看法

2019-03-13 10:29

羅智強：支持黃光芹提告 警方速查恐嚇網友真實身份

2019-03-13 21:46

韓國瑜粉絲揚言傷害她兒子 黃光芹：韓應好好規範群眾

2019-03-13 17:57

蔡正元的國民黨重啟執政「夢幻組合」太夢幻！

2019-03-13 16:52

某些韓粉嗆黃光芹 潘恒旭籲韓粉：一定要理性

2019-03-13 22:45

三重輔選比人氣 台灣女兒尬國民女兒

2019-03-13 14:27

聲援黃光芹嗆韓粉 王鴻薇：韓國瑜需朋友不是對立者

2019-03-13 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top