南部砂石漲價 趙天麟要求政府介入

南部地區砂石漲價，立委趙天麟接到許多營建業者陳情，砂石料漲上去就不下來，增加他們的建設成本，趙天麟要求中央要介入砂石價格穩定，不能放任市場機制去決定。

趙天麟說，南部地區砂石漲價，民間建築、營建業者向他陳情是哄抬，他請官方調查，官方說是南部地區部分待清疏的河川清疏工程延遲，導致一部分砂石缺料，但這一部分問題已解決，砂石價格近幾個月已趨穩定。

「問題是，去年漲上去的，並沒有降下來啊！」趙說，如果放任市場機制去調節供需，已經漲上去的價格在河川清疏問題解決之後，是不是應該要降下來？事實上沒有。

他強調，砂石價格漲，現在只限南部地區，將來可能由南往北漲上去，建商營建成本增加，民眾購屋負擔肯定跟著增加，愈來愈多人買買不起房子；在公共工程方面，前瞻計畫正在進行，砂石漲價，勢必對工程造成影響，流標、做不下去，前瞻計畫何時才能完成？

「政府一定要介入砂石價格，不但價格要穩定，漲上去的也要看合不合理。」趙天麟強調，政府的態度不能消極，否則接下來在民間購屋、公共工程方面都可能產生更大的難題。

公平會也要查 檢調：尚未發現操控

公平會表示將砂石漲價列為急要案件，一旦發現違法事實將嚴懲。各界關注砂石漲價背後是否有人為操縱因素，不過，嘉義檢調單位表示，目前未有砂石遭人操控案件。

公平會主委黃美瑛昨到立法院進行專案報告指出，南部砂石價格去年底上漲，若調漲幅度不合理，加上調漲時程相近，則有聯合行為疑慮，公平會絕對禁止聯合調漲價格。