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砂石漲價前瞻計畫害的？立委：前瞻也是受害者

2019-03-14 07:50聯合報 記者姜宜菁蔡維斌李京昇蔡孟妤鄭維真╱即時報導

環保署規定依據空汙法將逐步把老舊柴油車汰換，由於增加砂石業者成本，此舉也造成南部...
環保署規定依據空汙法將逐步把老舊柴油車汰換，由於增加砂石業者成本，此舉也造成南部砂石大缺貨，營造業漲聲響起，甚至讓前瞻公共工程流標頻傳，圖為在荖濃溪採砂石業者。記者劉學聖／攝影
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砂石短缺又漲價，大興土木的前瞻計畫被認為也可能推波助瀾。雲林、嘉義負責工程招標的公部門都說，廠商較願意投標大型工程，會造成原物料不足問題繼續惡化，排擠小型工程招標。

不過，立委趙天麟說，前瞻計畫可能也是受害者，正在進行招標的工程因砂石漲價勢必流標、做不下去，何時才能完成？他認為政府的態度不能消極，否則接下來公共工程將產生更大難題。

嘉義市政府總經費2.5億元的前瞻建設「北排掀蓋計畫」流標2次，原因就是去年招標期間混凝土1立方米調漲近200元，廠商望之卻步，工程預算只好增加2200萬，水利署預計今年4月重新送至立院審理。

嘉義市工務處表示，去年從中央到地方釋出多件前瞻工程，餅突然變大，營造業者先標一些好施工、有利潤的工程，或爭取區域性工程以方便管理，不再像過去跨縣市包工程，都會排擠到其他公共工程招標；先得標的工程當然搶走砂石現貨，還沒發包的工程只剩貴的可用，當然不利招標。

雲林縣也受害，近年多數小工程案平均流標次數3-5次。縣府工務處副處長廖政彥說，因為中央前瞻計畫挹注，縣府工務處與公所承攬工程件數暴增，去年核定達百件，主要針對各鄉鎮市路面改善、道路景觀營造、社區公共設施營造等，平均每件經費近千萬，但砂石成本提高，讓廠商只願投標利潤較高的大型工程，數百萬元的小工程不受青睞。

去年嘉義縣山區也有多個標案流標，有投標廠商直言，前瞻建設發包工程多，造成建築人力、工程原物料不足，營造廠就算投標也沒辦法興建。

立委陳亭妃表示，工程會已針對政府中小型得標工程優先分配砂石，讓工程順利進行，目前投標率都已穩定。

高屏溪砂石一車車出料，南部砂石卻沒降價。記者劉學聖／攝影
高屏溪砂石一車車出料，南部砂石卻沒降價。記者劉學聖／攝影
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漲價趙天麟陳亭妃砂石前瞻基礎建設
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