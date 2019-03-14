林右昌：支持蔡英文競選連任

2019-03-14 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



基隆市長林右昌13日在美國華府智庫發表演說。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook 基隆市長林右昌13日在美國華府指出，「韓流」效應會發生，是在於民進黨過去執政累積非常多民怨，累積了一個個「汽油桶」，而高雄市長韓國瑜就是最後「點火」的人；此外，林右昌表態，支持台灣總統蔡英文競選連任。

關於台美關係，林右昌表示，台美建立更強大的經貿關係，比美方派軍艦到台海執行航行自由或對台軍售，更能有效落實美國的印太戰略。

林右昌8日率團出訪美國，赴紐約、華府、鹽湖城等地；他13日在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）發表演說並接受提問。

林右昌表示，他個人認為「韓流」效應會發生，基礎是在於民進黨在過去執政的過程，累積非常多的民怨，在很多政策議題上可能沒有處理得非常好，這些問題不斷累積。

林右昌指出，「韓流」事實上有一大半是民進黨自己累積的成果，他形容像是累積汽油桶，每個政策處理不好，或地方出現分裂，就累積一個個汽油桶。

「最後韓國瑜市長等於就是點火的那個人。」林右昌說，台語講「番仔火」，韓國瑜就有點像「戛番仔火」的人，所以星火燎原，最後一發不可收拾。

但林右昌也說，如果把選舉的一切原因歸結在「韓流」，這並不正確，因為若如此，他與桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅不可能當選。

至於林右昌是否支持蔡英文競選連任，林右昌回應，「我當然支持蔡英文總統競選連任。」

林右昌發表演說時提到，現在是加強台美雙方儘速展開洽談台美經貿協定的最佳時刻，雖然中間還存在許多障礙，但是台美雙方都要想辦法有智慧地處理，因為這對台美的安全最為重要。

林右昌並表示，軍售台灣、在國際組織上支持台灣，都非常重要；但建立更強大經貿協定的關係，比軍售台灣或派遷軍艦航行台海更能保障台灣的安全，而且是最有效推進落實美國印太戰略的做法。

媒體詢問，林右昌是否建議中央開放美豬、美牛？林右昌指出，雙方可以持續討論如何處理與解決敏感問題，另一方面台美還是可以展開經貿協定的一些工作討論，這兩件事情不該有所衝突，是務實且有效方法。