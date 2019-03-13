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黃光芹被嗆 韓國瑜籲支持者理性

2019-03-13 23:30聯合報 記者蔡孟妤楊濡嘉林昭彰／高雄報導

對媒體人黃光芹遭韓粉批評攻擊，韓國瑜昨天下午出面拜託大家一定要理性。圖／聯合報系...
對媒體人黃光芹遭韓粉批評攻擊，韓國瑜昨天下午出面拜託大家一定要理性。圖／聯合報系資料照片
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高雄市長韓國瑜日前接受廣播主持人黃光芹專訪，引發「韓粉」對黃嗆聲。韓國瑜昨說，希望支持者能尊重他選舉至今的主軸「愛與包容」，不要用激烈、過當言論去批判不同意見者。

另外，發言頻引爭議的觀光局長潘恒旭昨天也籲韓粉要理性，否則會害了韓國瑜。對於外界批評他，潘恒旭昨天顯得收斂許多，只回應「都謝謝指教」。

黃光芹（右）和丈夫楊文嘉昨天下午到林口警分局提告。記者林昭彰／翻攝
黃光芹（右）和丈夫楊文嘉昨天下午到林口警分局提告。記者林昭彰／翻攝
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黃光芹對韓國瑜是否會做滿市長4年任期的問題，在訪問時不斷打斷韓的談話，造成「做滿4年」的解讀與一些韓粉期待有落差，黃光芹還指韓國瑜說4月不領表參選總統，後來卻又自行推翻，遭到韓粉圍剿，甚至發私訊威脅要傷害她兒子。黃昨與丈夫楊文嘉一起到新北市林口警分局對威脅者提告。

韓國瑜昨天籲請支持者理性，「拜託支持我的好朋友們尊重我從選舉到現在一直堅持不變的主軸：愛與包容」，不要用過當的文字和語言去批判、反對不同意見的人。希望台灣社會更和諧、美好，如果對意見不同的人就用過度激烈字句攻擊對方，帶給社會的觀感並不好。

警大前教授葉毓蘭也在臉書說，希望韓國瑜及所有在位的縣市長，管好自己與身邊重要幕僚的嘴。

韓說，高市府團隊就像5個指頭一樣有長有短，每個人表述方式可能有所不同，身為市長會支持自己的團隊，請局處長注意改善，包括他自己也常被批判，他也會改善，並感謝葉毓蘭的批評指教。

韓說，潘恒旭犧牲假期每天從早到晚都在拚高雄觀光，有些發言是否因為跟過去養成教育、職場有關係，相信潘也會修正。

潘恒旭則說，網路上有「真韓粉」跟「假韓粉」，有人是假藉愛韓國瑜名義鬧事，也有些是愛韓國瑜愛到有些中毒、失去理性；盼韓粉要理性，「為韓國瑜好，在網路上要遵守網路禮儀，不要去嗆聲、恐嚇人家，這樣反而是害了韓國瑜」。

韓國瑜潘恒旭黃光芹
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