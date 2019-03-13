謝龍介最新文宣歌曲 飆創意把一生監督你一人寫入

2019-03-13 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市第二選區立委補選候選人謝龍介最新推出「翻轉台南」宣傳短片，片中把他當初 接受媒體訪問談到「一生監督你一人」的受訪內容，當作Rap歌曲的口白，並把他為農漁民拚經濟顧腹肚的政見編寫成歌詞，相當有創意，也很合年輕選民的口味。