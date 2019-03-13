謝長廷：台灣公投等於大動作再次傷害福島

2019-03-13 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



駐日代表謝長廷表示，他很關注日本為食品進口限制向世界貿易組織(WTO)提告南韓的訴訟結果，不過日方很了解台灣狀況，目前並未聽聞日方可能對台有進一步動作。謝長廷也提到，台灣公投的大動作等於再一次給福島傷害，這點令人遺憾。

日本政府向WTO提告南韓禁止日本東北地區的水產進口，違反國際貿易公平原則。審議結果將在下個月11日出爐。由於日方也不排除向WTO提告我禁止日本五縣食品進口，此一判例很可能成為未來的判準。

謝長廷下午與註日媒體茶敘時表示，他也很關心訴訟結果。不過，日本對台資訊暢通，日方知道他們也很努力，知道公投的結果不是政府可以變更，目前沒有聽說會對台進一步提訴。謝長廷說，政府要遵守自己的法制、自己的民意，日本也都知道，希望不要影響彼此長久的友好。

謝長廷說，不買、不進口是種選擇，日本國內也有人買、有人不買福島食品，但是我們用公投的大動作質疑福島的食物有問題，雖不是有意的，但在輿論上再度加深了對福島的「風評被害(意指謠言造成的傷害)」，這點比較令人遺憾。他看到日本媒體報導，記者訪問了福島當地的民眾，對台灣公投沒有抱怨，只說要繼續努力說服外界相信。

謝長廷也提到，這段時間政府根據WTO，對日本進口食品抽查了21萬件，都沒有問題，雖然對內，要遵守國內法；但在國際法上難以自圓其說，尤其台灣想要加入國際組織，必須好好說明。

謝長廷說，也許有人又要說他幫日本說話，但他必須說真話。他看到有外國記者去福島採訪，問台灣禁止日本食品的依據是什麼？「我只能回答根據民意，這比較遺憾，我們應該有依據」。

此外，對於財政部關稅稅率委員會將修正海關進口稅則，大降農漁產品、加工食品及穀類酒的關稅，傳出大幅調降關稅「不能說的秘密」在於政府想透過大降以日本進口為主的農漁產品進口關稅，彌補日本因五縣食品禁止進口，每年約三千萬美元的貿易損失，幫台日關係解套。