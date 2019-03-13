什麼是Super TaiRa？蔡英文分享世界第一技術

2019-03-13 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



什麼是Super TaiRa？蔡英文總統今天上午出席「Super TaiRa國際論壇」，稍早她透過臉書介紹Super TaiRa，並強調，這項由中科院和宏碁集團合作開發的尖端技術，證明政府跟民間聯手，台灣隊就會是一支不斷進化、升級的產業強國，讓世界看好台灣、投資台灣。

蔡總統說，台灣又有一項世界第一的技術，它叫做Super TaiRa。

蔡總統在臉書上，再次化身文組的蔡教授，告訴大家什麼Super TaiRa技術？她說，它是由中科院和宏碁集團，合作開發的一項尖端技術。這項技術，有多強大呢？在今天的實際展示無線傳輸時，它能夠穿透防爆箱，也能克服崇山峻嶺的地形和天候！在資安保密方面，有保密模組，它也能防止駭客入侵。

蔡總統強調，更重要的是，它是台灣自主發展的世界級技術。

蔡總統表示，5G時代來臨，Super TaiRa技術對台灣有三大重要性：一、它已在全球數十個國家註冊商標；二、它提升台灣在全球物聯網的影響力，爭取6000億的商機；三、它讓台灣在全球高科技產業供應鏈中，成為無可取代的角色

蔡總統說，我們將中科院的軍用技術，釋放給民間使用，並提供技術指導。這種軍民合作、軍民共享的創新模式，就是政府推動產業升級、經濟發展的典範。

蔡總統指出，她要證明，政府跟民間聯手，台灣隊就會是一支不斷進化、升級的產業強國，讓世界看好台灣、投資台灣。