立院《災防法》初審通過 假消息致人於死處無期徒刑

2019-03-13 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



網路消息和假新聞流竄，為打擊假消息，立法院內政委員會今初審通過《災害防救法》部分條文修正草案，若明知為災害不實訊息卻仍散播，致人於死者，最重可處無期徒刑，但院會討論前須經朝野協商。此外，競選期間假新聞也四處散佈，民進黨立委呼籲NCC應對假新聞依法開罰。

駐日代表處大阪辦事處前處長蘇啓誠去年九月輕生，日本放送協會（NHK）以「假新聞害死外交官」專題做報導，並請專家發表看法，希望從中記取教訓。為防治假消息，行政院去年底通過七項修正草案，包含災防法在內都列為優先法案。

災防法初審條文明定，若明知災害不實訊息，卻通報消防或警察單位者，可處新台幣三十萬以上五十萬元以下罰金。若散播有關災害的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一百萬元以下罰金；若致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑、致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

內政部長徐國勇表示，防災最怕的就是假新聞，消防人員救災時若有假新聞跑出來，會讓救災績效大打折扣、甚至無效，如果救災人員往假的地方去，那邊可能沒有災害，另外的情況是也可能造成消防人員傷亡，所以政府要遏止救災時的假新聞，相信國人都是同意的。

此外，時代力量立法院黨團提案，現行法的災害分類中，化學災害定義限縮在「毒性化學物質災害」，無法將複合性災害及多樣性化學災害納入，因此建議修正為「危害性化學品」。經協商後，朝野達成共識，修正為「造成危害之化學品物質災害」。

初審通過條文也新增，若民間運用閒置空間或建置物，設置防救災教育設施、場所，或對實施全民防救災教育工作有傑出貢獻的機構、團體或個人，及民眾主動加入防救災的志工等，政府應予以獎勵。