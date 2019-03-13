影／補選拚統獨 綠猛打恐中牌 學者：辣台妹不管用

2019-03-13 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝育炘 ╱即時報導



立委補選打得如火如荼，國、民兩黨上下卯足全力輔選，行政院長前院長賴清德與民進黨主席卓榮泰都相繼發表，若輸掉此次立委補選，將加速中國對台侵略、併吞等相關看法，國民黨立委曾銘宗不滿表示，賴清德講這種話是「年紀大了，腦筋不清楚了」，更批卓榮泰很誇張，批評民進黨不思長進，2020總統大選操作統獨就算了，連區域立委補選也這樣，太可笑！民進黨立委李俊俋回擊說，國民黨立委講話經常都不經大腦，大陸對台灣政治上的干預，是一直以來都持續在發生的，自從去年11月24日九合一選舉大敗後，大陸的確有更進一步的作為，台灣必須先維護主權，才能有發展經濟的條件。

行政院長前院長賴清德，今日下午陪同新北市三重區立委補選候選人余天掃街拜票，被問及立委補選操作統獨、打恐嚇牌，是否有點小題大作？賴清德回應，受中國威脅、恐嚇是事實，習近平發表的「習五點」，也明確指出台灣只有接受被統一的路可走，這些都是很清楚的，沒有操作恐嚇之嫌。文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國觀察 ，自從習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念日，發表習五點後，蔡英文總統就趁勢抓著捍衛主權的立論點猛攻對岸，也的確增長了她的聲望，更被不少民眾稱做「撿到槍的辣台妹」，但好景不常，熱度很快降溫，因此這一次蔡英文將涉及機密，不應公開的國安會議內容張貼到臉書上，「無非是一種選舉操作」，為的就是拉抬自己