黃光芹遭韓粉攻擊 韓國瑜籲理性拜託「愛與包容」

2019-03-13 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



媒體人黃光芹日前專訪高雄市長韓國瑜，結果被質疑「套話」韓國瑜談市長任期會否做滿及選總統等爭議，遭到韓粉批評攻擊。引來黃不滿向韓粉嗆聲宣戰。對此，韓國瑜下午受訪表示，希望支持者能尊重他選舉至今的主軸「愛與包容」，千萬不要用激烈、過當的言論去批判不同意見者，「拜託大家一定要理性！」

黃在臉書說，韓粉現在撲天蓋地網路霸凌她們全家，攻擊大致幾種類型：最難聽的穢語；扣帽子讓她們變成朱、王、柯或民進黨人；栽贓她們拿好處、用網攻、打電話、私訊方式騷擾；白的說成黑的，造謠，最讓她駭異的是「揚言傷害我兒子」。

她認為，韓國瑜受訪時一句「誰說的？」猶如吹響了網攻的號角，「這個團體」從上到下，人神不分，權利薰心，不容異議，不講自由。

對此，整天在市府開會的韓國瑜，原透過新聞局表示，對於過激甚至傷害性的網路留言表達遺憾，並呼籲所有人要理性，「愛與包容」是基本原則。他本人有雅量接受所有報導，也希望大家本著善意尊重彼此的言論自由。

韓國瑜下午開完會後，更出面受訪呼籲支持者理性，他說，他要特別拜託支持他的好朋友們，請能夠尊重他從選舉到現在，一直堅持不變的主軸就是「愛與包容」，「千千萬萬不要用過當的文字和語言，去批判反對、不同意見的人，千萬不要。」

他說，黃光芹小姐是新聞界資深的前輩，她的學歷、經歷、歷練都非常完善，「拜託支持韓國瑜的好朋友，千萬不要用不當的文字跟語言。」

對於陳其邁也呼籲他要出來喊話，韓國瑜說：「對，所以我說請支持韓國瑜的好朋友們，拜託，一定要尊重不同的意見，千萬不要情緒攻擊，這一點真的要拜託大家。」