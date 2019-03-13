孫大千挑戰北市艱困選區 柯粉：柯Ｐ沒派人就投他了

2019-03-13 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



前立委孫大千今宣布將爭取2020台北市第二選區（大同士林區）立委，該區被藍營視為最艱困選區，不少認為孫大千會變砲灰。但孫大千在臉書宣布後，陸續獲得黨內同志的支持，連韓國瑜的女兒韓冰親自留言「砍掉重練，翻轉大同」外，PTT上也引起討論，甚至有柯文哲的支持者說，「柯沒派人，就投他了」。

孫大千宣布參選北市二選區，包括國民黨副主席郝龍斌、國民黨立委費鴻泰、賴士葆、陳學聖、沈智慧，前立委謝國樑、丁守中，以及台北市議員王鴻薇、李明賢、張斯綱等都留言祝福。

另外，有網友在PTT留言，國民黨有機會「八仙過海」， 「敢去艱困區對幹就推」；有柯文哲的支持者說，柯沒派人，就投他了，還是要選一些有基本邏輯思考的人。還說孫最近一直幫柯講話，要選北市很明顯，結果居然選這席。