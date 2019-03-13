賴清德累了！誤稱謝龍介選市長

2019-03-13 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今南北為立委補選進行輔選，下午抵達三重接受媒體訪問時，被問到謝龍介是否在挖苦他，賴清德不慎口誤「謝龍介競選市長」，不過隨後修正謝龍介選立委，卻從口中講出有2百萬斤麻豆文旦是丟在曾文溪，這點就非常不應該。

賴清德今上午先為民進黨台南第二選區立委補選候選人郭國文站台，下午又驅車北上三重為民進黨籍立委補選候選人余天站台，賴說，余天從早忙到晚，一早又有2女兒花木蘭代父出征，而他算是義勇軍。

媒體追問謝龍介指出麻豆一斤30元、2百萬斤文旦是丟在曾文溪，賴清德表示，謝龍介說要給台南發大財，但還沒有提出來真正發大財的策略跟方法，只不過是想要幫麻豆的農民賣文旦而已，但謝所找來的貿易商成立的貿易公司才2個月而已。

賴清德表示，換句話說，這一家貿易商、貿易公司並沒有任何的實績，開出的價格也不符合麻豆文旦行情，甚至為了創造替麻豆文旦行銷的情境，刻意捏造謠言，說台南麻豆的文旦有兩百萬斤是丟在曾文溪，這都不是事實。

賴說，任何台南人都知道這不是事實，謝龍介是台南市民，還要來這個選區選立法委員，不應該不知道，但還是從他口中講出有兩百萬斤麻豆文旦是丟在曾文溪，這點就非常不應該。