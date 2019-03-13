孫大千選大同士林立委 韓冰、許淑華留言「翻轉大同」

2019-03-13 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千今宣布將爭取2020台北市第二選區(大同士林區)立委，他證實，前幾天與高雄市長韓國瑜討論時，韓建議他挑戰艱困選區，不要留在舒適圈。

孫大千在臉書宣布後，陸續獲得黨內同志的支持，除了韓國瑜的女兒韓冰親自留言「砍掉重練，翻轉大同」外，韓國瑜前發言人、國民黨立委許淑華也留言「翻轉大同」。國民黨副主席郝龍斌也留言，「跳出舒適圈，不但能站，更要敢戰，才能贏回國家的未來，加油，祝福！」