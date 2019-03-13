賴神輔選祭恐嚇牌？陳其邁反擊大陸飛彈對準台灣才是

2019-03-13 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



綠營在台南市立委補選仍與國民黨陷入膠著，行政院前院長賴清德替民進黨提名候選人郭國文輔選時說，「台南補選再輸，中國將更大膽對台進行各種併吞策略」，遭藍營批評打「恐嚇牌」。行政院副院長陳其邁說，假如要跟台灣交流，又有那麼多飛彈對準台灣，這才是恐嚇牌。

陳其邁今天列席民進黨中執會時，對於媒體詢問時表示，從大陸國家主席習近平的談話提出一國兩制台灣方案，看得出來中國對台灣不管在軍事威脅、主權威脅，對台灣都是安全上非常大的挑戰。除了看到兩岸之間的交流，也不要忘了中國軍事崛起對台灣安全形成威脅，假如要跟台灣交流，一方面又有那麼多飛彈對準台灣，這才是恐嚇牌。

陳其邁說，蔡英文總統已經在國安會提出七個面向，全面來增加台灣的國家安全，不管軍事外交還是經濟社會安定整體的做法，希望台灣是一個團結的台灣，面對中國文攻武赫，我們不分黨派，必須要有國家的官員要以台灣優先為台灣共識，這也是台灣多數人的想法。