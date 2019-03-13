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賴神輔選祭恐嚇牌？陳其邁反擊大陸飛彈對準台灣才是

2019-03-13 16:31聯合報 記者林敬殷╱即時報導

綠營在台南市立委補選仍與國民黨陷入膠著，行政院前院長賴清德替民進黨提名候選人郭國文輔選時說，「台南補選再輸，中國將更大膽對台進行各種併吞策略」，遭藍營批評打「恐嚇牌」。行政院副院長陳其邁說，假如要跟台灣交流，又有那麼多飛彈對準台灣，這才是恐嚇牌。

陳其邁今天列席民進黨中執會時，對於媒體詢問時表示，從大陸國家主席習近平的談話提出一國兩制台灣方案，看得出來中國對台灣不管在軍事威脅、主權威脅，對台灣都是安全上非常大的挑戰。除了看到兩岸之間的交流，也不要忘了中國軍事崛起對台灣安全形成威脅，假如要跟台灣交流，一方面又有那麼多飛彈對準台灣，這才是恐嚇牌。

陳其邁說，蔡英文總統已經在國安會提出七個面向，全面來增加台灣的國家安全，不管軍事外交還是經濟社會安定整體的做法，希望台灣是一個團結的台灣，面對中國文攻武赫，我們不分黨派，必須要有國家的官員要以台灣優先為台灣共識，這也是台灣多數人的想法。

民進黨主席卓榮泰則說，無論是一個中國、一國兩制、甚至和平協議，都是共產黨和部分國民黨的朋友講出來的事實，沒有人在恐嚇誰，這是一個事實，我們是要讓這個事實不會成為實現，不是恐嚇，反而是要讓人民看清楚，當對方在用這些事威逼台灣，我們有沒有能力抗拒。

行政院副院長陳其邁。 本報資料照片
行政院副院長陳其邁。 本報資料照片
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恐嚇民進黨陳其邁

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