放寬大觀社區拆遷條件 退輔會強調絕非屈服於抗爭

2019-03-13 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



位於板橋浮洲大觀地區的國有地拆遷問題，前天大觀社區自救會「突襲」退輔會，在一樓門廳的牆上噴漆抗議。退輔會今天早上在立院宣布，對於願意配合拆遷的占住戶，將「不主動追繳」他們原應繳納之「不當得利」與「拆屋還地」兩項費用（各約十餘萬元）；如果仍住在當地的21戶占住戶，全部同意承諾短期內返還土地，退輔會願意向新北地方法院聲請，將原訂下周一（18日）進行的拆除作業，延緩1~3個月。

消息傳出，媒體出現「抗爭有效，退輔會讓步」之類的標題。對此退輔會副主委李文忠說，相關措施在兩個月前就決定，上周就已經透過管道告知住戶，絕對與抗爭無關，更非因為抗爭就讓步。

大觀社區共有79戶違占戶，其中29戶已同意點交，部分已經配合繳交了不當得利費用，但因為款項已經進入國庫，因此如今雖然退輔會不再追繳，但也無法發還。對此李文忠坦言，的確造成不公平，但是依法就是無法發還，因此他只能以政務官身分，對此負起責任。

李文忠說，願意搬遷的民眾，如果暫時無適當居所，退輔會提供最長一個月的暫住服務；此後繼續協調市府提供社會住宅、包租代管、租金補貼等優先適用。針對沒有房產、又未出租獲利的弱勢民眾12戶，退輔會已經利用募款的方式，另提供他們每戶10萬元的搬遷費用。板橋榮家於民國97年依法提起訴訟，經最高法院103年三審定讞，判決違占戶拆屋還地。依據退輔會的規劃，將在當地興建一座長照大樓，其中包括「失智床」150個。

李文忠說，緩拆1~3個月必須得到所有現住暫住戶的同意，考慮到與其他單位協調需要時間，因此底限將在明天（周四）下班時。