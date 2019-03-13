民進黨中執會通過確認立委20個艱困徵召選區

2019-03-13 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨中執會今天通過2020年總統及區域立法委員提名初選作業選務相關事項、第十屆區域立法委員艱困徵召選區總數及選區別。除了目前正在進行補選的三個選區外，共計有20個艱困徵召選區，其餘50個選區將依照選務日程辦理提名初選登記作業。

下屆區域立委選區共計73個選區，除新北市第三選區、台南市第二選區及彰化縣第一選區即將於3月16日舉行補選投票，尚未確定得票率外，其餘70個選區依據民進黨最近一次同類型公職人員選舉結果清查，得票率未超過42.5%之選區共計20個，包括台北市第三、四、五、六、七、八選區；新北市第九、十一、十二選區；桃園市第五、六選區；台中市第三、五選區；新竹縣第一、二選區；苗栗縣第一選區；基隆市（單一）；新竹市（單一）；金門縣（單一）；連江縣（單一）。

除此之外，其餘50個選區將依照選務日程辦理提名初選登記作業。

民進黨發言人李明俐表示，今天會中也通過決議，「有意參加立委初選的同志，不能以立法院黨團決議要求黨團成員遵守的事項、現任立委為維護行政院重大政策或在立法院的表現做為攻擊的手法」，黨中央一定會強力制止，並請「2020大選提名策略小組」研提相關規範及切結書。

為避免以往黨內初選相互攻訐影響日後選舉，中執會通過「2020大選提名策略小組」於2019年3月13日召開第一次會議討論建議之登記候選人應簽署之誓約書，要求參與黨內初選者，絕對尊重協調及初選結果，並遵守公職候選人提名條例之規定，不違紀、不賄選、不施暴力及不攻訐民民進黨或提名公職候選人，及絕不互相攻訐為遵守立法院黨團決議之事項，以及維護行政院重大政策之問政行為，若有違背需接受黨紀懲處。