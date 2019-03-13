聽韓國瑜建議 孫大千轉挑戰北市最艱困選區

2019-03-13 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨前立委孫大千早上接受廣播專訪，宣布爭取2020台北市第二選區，也就是大同士林區的立委提名。孫大千在臉書強調，是韓國瑜建議他向艱困的台北市第二選區挑戰，不要留在舒適圈，讓他過去一直呼籲國民黨改革的建言更有正當性。

孫大千說，做出這個決定前，他最擔心的是，過去他擔任桃園立委的八德大溪選區能不能贏的回來。因此，他在2月底時，自掏腰包做一份民調。民調顯示，與民進黨支持的現任立委對比，他領先對手16%；楊朝偉議員領先對手3.5%，另一位有意角逐立委的中常委侯佳齡暫時落後，同黨的中壢立委陳學聖，也領先對手14%，這讓他可以很放心的為國民黨在台北市的艱困選區開疆闢土。

孫大千指出，前幾天他跟韓國瑜市長討論這件事時，韓市長建議他向艱困的台北市第二選區挑戰，不要留在舒適圈，也讓我一直呼籲國民黨改革的建言更有正當性。

孫大千在專訪指出，親朋好友幾乎沒人贊成，都笑他準備去當砲灰，但他跟韓國瑜討論時，韓國瑜第一句話就說：「你沒有第二選擇，你就只能選大同士林。」