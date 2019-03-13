不認綠選輸台遭併吞 賴清德嗆馬英九「枉當過總統」

2019-03-13 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



行政院前院長賴清德近日表示，民進黨周六台南市立委補選若輸，大陸將更大膽對台進行各種併吞。前總統馬英九回應「有那麼嚴重嗎」，賴清德今下午表示，如果當過總統的人都不知道習近平的習5點，對台灣的壓力、衝擊，這也枉為當過台灣的總統。

賴清德今下午為民進黨立委補選候選人余天進行車隊掃街，賴清德說，馬前總統的兩岸路線大家很清楚，過去馬擔任總統，中國也沒有給台灣多大的經濟優惠，馬在任期間，台灣經濟處於相當大的困境，比最近這2年來要困難。

賴清德強調，中國這一張並不是萬靈丹，「我們必須要獨立自主」，必須要扶持自己的產業，透過創新、工業4.0，未來台灣才有機會，如果自己不獨立自主，只是希望中國能夠給小惠，台灣是不可能發展。

賴清德說，看到習近平習5條之後，講得非常明白，九二共識是沒有一中各表的機會，就是一中原則，未來台灣只有一條路就是一國兩制，但看到國民黨大咖競相提出簽訂和平協議。

賴清德指出，50幾年前中國跟西藏簽過和平協議，中國照樣鎮壓西藏、血洗西藏，很多喇嘛因此犧牲，達賴喇嘛也必須要流亡海外，「我們不要當第二個香港，也不要當第二個西藏」。