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藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

影／急診經驗比喻選總統 柯文哲：最後1秒看狀況決定

2019-03-13 14:58聯合報 記者林雍琁╱即時報導

國民黨主席吳敦義接受媒體專訪，提到拿下勝選才是國民黨最主要的目標，因此即便日前高雄市長韓國瑜已經表明四月不會領表參加黨內初選，吳敦義仍保留最強人選的出線空間，他表示，假設國民黨內已經有意向的人「有一位」是比較領先時，但國民黨有一張牌還贏過「那個人」，為什麼這張牌不打？這一番話被外界解讀可能會徵召韓國瑜。

而外界也猜測吳敦義說的「那個人」，指的是台北市長柯文哲。柯文哲今(13日)被問及，如果韓國瑜披藍營戰袍出征2020，柯是否有把握勝出？柯文哲說，他心情滿輕鬆的，因為他並不在乎，他更強調自己是外科醫生，處理的事情通常是30秒前才發生的事，因此選不選總統，他表示最後一秒看狀況再來決定即可。

另外北市府第三位副市長懸缺已久，有消息指出柯文哲已經拍板由具有藍營背景的台中市前副市長蔡炳坤接任，外界認為柯文哲欲「白藍合作」，拉攏藍營選票，對此柯文哲不以為然，表示到時候看誰來上班就知道了，更強調自己心中已無藍綠，毫無罣礙。

媒體追問是看中蔡炳坤哪項專長？柯文哲表示，目前懸缺的副市長管教育局,文化局,觀傳局等比較軟性的局處，由於蔡炳坤是教育出身，認為他比較能適應，也間接證實這項人事。

台北市長柯文哲上午主持各局處提報反毒專案與工作進度會議，會前接受媒體訪問，回應時...
台北市長柯文哲上午主持各局處提報反毒專案與工作進度會議，會前接受媒體訪問，回應時事相關提問。記者黃義書／攝影
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柯文哲韓國瑜國民黨

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