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【重磅快評】林佳龍做對事了，但才起步

2019-03-13 14:12聯合報 主筆室

去年十月二十一日不幸的普悠瑪事故即將滿五個月，行政院政務委員吳澤成的專案小組調查已結案，主持台鐵體質改善的張景森也很久沒聽到進度，未料林佳龍上任後不做太平官，重啟普悠瑪調查，昨天看到一成不變的調查報告後發火了，退回，限令月底前繳交調查報告。

林佳龍該發火，事故迄今台鐵推給司機員尤振仲超速的嫁禍基調沒變，重啟調查部內官僚體系幾乎只是換個調查報告封面即上呈，充分暴露交通部的腐朽。林佳龍要求重啟調查，正確；但他更應知道普悠瑪的病灶是公營台鐵的腐朽，只有大刀闊斧民營化改變台鐵體制，老傢伙才能重生。

普悠瑪的弊病其實從採購起即不段有傳聞，甚至派到日本製造廠負責驗收的高階人員，寧願提前返台退休也不願簽章負責；林佳龍追查普悠瑪採購期間的三位局長，正確。尤振仲師是翻覆是果，源頭的前局長怎麼能輕鬆無責？

林佳龍必須了解，追究普悠瑪事故真相，是為避免重蹈覆轍，不是要扳倒誰騰個位置讓人升官；如果嫁禍司機員尤振仲就此結案，普悠瑪翻車的病灶完全沒有處置，怎麼得起半夜起床訂票、搶票可憐的每天上萬普悠瑪乘客？

台鐵、吳澤成、張景森等大官的普悠瑪調查，台灣最權威的飛安會主委楊宏智在國會答詢時徹底拋開「官官相護」，直言普悠瑪調查不及格；林佳龍應聽進去，普悠瑪已列入世界級交通事故，你想掩蓋也不可能，太多的國際災防研究機構會以此為素材，希望探究出原因。

交通部、乃至台鐵幾個世代的官官相護，起因正是台鐵是公營事業，包袱是問題，但更大的問題是官僚文化。退休的局長升任次長，你要他不袒護台鐵，不戳台鐵的病灶？ 簡直比登天還難。

很遺憾，台鐵已大到不能倒，連假、年節趕不要台鐵？因此，台鐵怎麼改善？從沒有哪位交通部長敢講話；很有理念的賀陳旦部長不講，接續的混官做部長吳宏謀當然無宏謀了；放任台鐵爛到底的現況一路下去。

林佳龍若有決心，請徹底將台鐵公司化，變身民營，盈虧自負，不管交通部、民進黨的事。如果還想染指台鐵局長肥缺沒人敢保證不會有下一次普悠瑪事故。

交通部長林佳龍不滿普悠瑪事故的調查報告，並表示他不是發飆，而是心痛。圖／翻攝自交...
交通部長林佳龍不滿普悠瑪事故的調查報告，並表示他不是發飆，而是心痛。圖／翻攝自交通部提供影片
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台鐵普悠瑪林佳龍

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