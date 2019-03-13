陸註冊台灣網域名 民進黨：中國對台統戰是全方位威脅

2019-03-13 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對中國註冊台灣網域名稱洗腦宣傳「對台31項措施」，民進黨發言人李明俐表示，中國對台灣進行統戰是全方位的威脅，不論是以軍機、軍艦繞台的武力威嚇，或是操作新聞議題的文攻，還是透過買辦進行的經濟統戰，都是持續不斷進行中，現在更進一步升級到虛擬空間的網路戰爭，利用言論自由的保護傘，在網路世界，對民主國家進行洗腦宣導及滲透分化。

李明俐說，中國透過註冊網域的行為來宣傳「對台31項措施」，除了想藉由網路強化輿論的操弄，加速對台灣社會滲透與分化，進行對台統戰，更不排除中國企圖以網域註冊來混淆視聽，營造台灣內部自我投降的假象。

李明俐指出，中國對台的洗腦宣傳，不僅是對台灣進行滲透與分化，這樣的行為，也在世界各國進行，類似網域註冊、品牌商標侵權興訟，都是在利用民主來反民主，侵害他國的民主制度與市場經濟，作為中國強權勢力的擴張，已引發許多民主國家對中國提出警告和反制。未來不排除中國也會以劣幣驅逐良幣的方式，來侵害台灣品牌，擾亂台灣的經濟市場。

李明俐表示，蔡英文總統日前提出七項「因應及反制『一國兩制台灣方案』指導綱領」，其中對於安全部分，要防制中國對台灣進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，以維護國家安全與社會安定。就是在呼籲台灣社會要清楚知道，中國正在利用台灣的民主自由，毀滅台灣的民主制度，這不只是言論自由的問題，更是嚴重的國安問題，我們必須要時時警惕，防範中國利用民主來反民主，危害台灣國家安全。

李明俐說，就在國際社會越來越多力量支持台灣民主，但台灣國內，卻有像國民黨的吳敦義主席，大力鼓吹要和中國簽署投降式的和平協議，及朱立倫批評蔡英文總統反制一國兩制指導綱領，與中國唱和，配合中國統戰。這樣的政治人物，還想要透過台灣民主制度來競選總統，其矛盾的行為，讓台灣人民有種丈二金剛摸不著頭腦的感覺，看不懂他們跟中國到底在演哪一齣戲。

李明俐表示，我們必須要清楚知道，許多事情的發生，往往都是在容易被忽略的情況下進行，中國的滲透無所不用其極，意圖透過潛移默化的方式，讓台灣失去危機意識，以加速對台統一的進程。台灣要全民團結一致，支持蔡英文總統所提出七項反制一國兩制指導綱領，共同防制中國對台灣進行輿論操弄、社會滲透，鞏固自由民主的生活方式。