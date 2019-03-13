總統提名為韓國瑜留徵召機會？藍委：應照制度走

2019-03-13 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統提名爭議不斷，黨主席吳敦義主張要保留萬分之一徵召機會，被解讀是要為高雄市長韓國瑜參選預留空間。不過黨籍立委普遍認為，不論韓國瑜選或不選，黨的提名機制既然已經確定，就不應再預設徵召可能性，否則黨機制威嚴將蕩然無存。

國民黨青壯派立委表示，國民黨是民主政黨，提名公職候選人必須有程序正義，既然黨已確定這次總統提名機制將採七成民調，三成黨員投票，就應照制度走，不應預設有任何體制外可能，這樣也才能真正團結黨，否則乾脆一開始就決定徵召，交社會公評。

該青壯派立委直言，韓國瑜剛就任高雄市長未滿3個月，現階段應該要先專心高雄市政，才不辜負支持的高雄市民，如果要選，就要照提名制度走，登記參加初選，黨部應保留為韓開後門機會。

也有北部黨籍立委說，韓國瑜當然是當前民調最高的對象，但不一定是最好的總統候選人；因韓才剛就任高雄市長不到3個月，若真的已徵召提名之後，參選正當性勢必遭檢討，選情恐在徵召確定後發生變化，對黨爭取2020重返執政反將增添變數。