受黨產條例影響 政黨法大限將至國民黨不動產標售掛蛋

2019-03-13 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



《政黨法》前年12月6日上路，規定政黨持有非辦公處所不動產應於2年內處理，今年12月7日期限就將屆滿，但被視為最大清查標的的國民黨，要出售不動產卻困難重重，下午中常會將討論對策，並成立專案小組應變。

國民黨行管會主委邱大展表示，《政黨法》上路後黨曾將部分土地與地上物產權分離不動產捐給地方政府，其餘嘗試拍賣處理；但因現有172筆不動產中有129筆遭不當黨產委員會查扣，不允許處分；剩餘43筆雖可處分，但因故也未成功拍賣任何1筆。

邱大展說，已就《政黨法》與《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（不當黨產條例）兩套法律扞格部分函請內政部解釋，要積極處理129筆遭黨產會查封、查扣的不動產，但內政部也僅回覆將與黨產會協商，後續處理遙遙無期。

《政黨法》規定，政黨不得購置非辦公處所使用的不動產，若法令上路前政黨已持有這樣的不動產，應在《政黨法》施行後2年內處理完畢，否則內政部可開罰500萬元至2500萬元不等罰鍰，甚至可按次處罰至轉讓為止，最後處理期限僅剩不到9個月。

被視為《政黨法》上路後最大宗黨產處理對象的國民黨，至今仍有百餘筆不動產待處理，1年多來拍賣成功筆數甚至掛蛋。國民黨黨務人士無奈說，《政黨法》要求政黨處理非公務使用不動產，但不當黨產條例卻不讓國民黨處理，國民黨能怎麼辦？

黨務人士質疑，黨產會片面企圖查封國民黨129筆不動產，但卻遭高等行政法院提出釋憲聲請，理論上黨產會執行收歸國有失利就應將財產解凍歸還，黨產會卻仍持續查扣杯葛，若最後違反《政黨法》規範期限規定，責任歸屬應該釐清。

至於43筆未遭黨產會查扣、查封不動產，黨務人士說，其中絕大多數都是可合法持有的黨部辦公處所；其他應處分、可處分不動產，則多因屋況破舊，有些宿舍還有人租住，在買賣不破租賃情形下，想拍賣轉手也乏人問津。

黨務人士也直言，即使要處分不動產，標售過程也需時冗長，剩下不到9個月時間，國民黨在依《政黨法》規定處分不動產這件事上，「已經做不了多少事」。