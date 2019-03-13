不只韓國瑜壓力大 這些總統參選人也怕被「韓粉」攻擊

2019-03-13 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜近日接受媒體人黃光芹專訪，表明目前不會選總統，4月也不會去領表，結果事後韓國瑜一句「誰說的？」引發韓粉網路論戰。其實不只韓國瑜壓力大，其它國民黨內想選總統的人壓力也很大，就怕被韓粉攻擊，或未來成為候選人得不到韓粉支持，大家都不敢把話說死。

曾擔任韓國瑜發言人的國民黨立委許淑華表示，韓國瑜已經表示過，2020不在他的考量之內，現在以高雄市政為主，「他壓力很大是一定的」。

黨內人士表示，總統初選第一階段是黨員跟民調，所以現在韓國瑜不選，韓粉最後會支持誰對現在國民黨內想選總統的人來說很重要，「現在發言都是以不激怒韓粉為主」。而之前周錫瑋喊出兩階段初選，大家先初選，民調沒辦法贏柯文哲，再跟韓國瑜比一次民調，如果韓國瑜贏了就直接徵召他，連黨主席吳敦義都說，不排除萬分之一的機會徵召韓，這些都是聰明的做法。

該人士表示，之前王金平、朱立倫都反對兩階段初選，可是這等於是封起韓國瑜可以被徵召的路，所以後來大家都不太敢說，朱立倫甚至把說法改成，不管用什麼方式，只要公平公正他都能接受。

該人士也說，韓國瑜現在也不敢把話說死，因為如果他有足夠可以參選總統的支持率，不僅對高雄拚經濟有幫助，中國大陸方面也會讓利給他，韓國瑜就會一直是個話題。