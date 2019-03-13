退役運動員職缺月薪僅23k？丁守中批：羞辱國手

2019-03-13 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



中央銀行為提供退役選手就業機會，請教育部體育署推薦退役國手參加工友職缺選評，月薪僅2萬3600元至2萬5千元，工作內容為辦公室環境整理、傳遞公文等，還有需要搬重物的事務性工作。對此，國民黨前立委丁守中今在臉書指出，發展體育，首要尊重照顧國手，薪水只有最低工資，竟然還要具備亞、奧運國手資格，簡直是羞辱國手運動員。

丁守中指出，他做為中華民國籃球協會前任理事長，看到央行徴工友的告示，薪水只有最低工資，竟然還要具備亞、奧運國手資格，簡直是羞辱國手運動員。體育署更荒謬，還說扮演了中間媒合角色，讓選手有多元工作選擇。這種體育署長完全不懂尊重體育專業，也未媒合人盡其才，如何發展國家體育。

丁守中表示，國手為國爭光，絕大多數在台灣只有短暫的光環。2017年9月3日世大運激情及選手一時的光榮遊街過後，我就曾在臉書上指出，政府應在平時給予國手更多照顧。我還拿籃球國手代表國家出國比賽為例，體育署給予國手的「每日」選手費只有200元台幣，這樣的「日薪」，還不足7-11超商打工日薪的五分之一，因為超商「時薪」就140元。