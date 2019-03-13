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音樂老師上課頻「唱」政治 校方：送考核建議大過

2019-03-13 12:50聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市中大壢中武姓音樂老師上課談政治，學生受不了，昨天在知名粉團po文，並附上老師課堂諷刺陳菊口號「五千洞之(高)雄」、「五千洞之菊」，要學生跟著複誦的影片。

中大壢中今天證實影片是上學期的畫面，確有其事。校長李世峰上午邀集學校主管、家會長等成員請老師說明，並做出決議，包括以武姓老師違法法令，送校級教師考核會並建議記大過，同時朝不適任教師方向調查，校方強調堅守教育中立，不涉宗教、政治、信仰的原則。

「以前好幾個朋友、同事都勸他為了健康，早點退休」，認識武姓音樂老師的人表示，武的健康情況不是很好，大家關心他才要他早退休，事實上他日前已經申請退休，學校也准了6月就要退，但是現在被送考核，能不能順利退休很難說。

武老師早年是國中音樂老師，民國90年以前就到中大壢中（原中壢高中）任教，「要說他熱中政治，不如說他是音樂狂」，地方人士指出，武辦過好幾場音樂會，熱心為音樂團體找場地、規畫演奏流程，他也會上台表演，他的音樂會往往開場都要唱國歌甚至外加國旗歌，讓人印象深刻。

屬名中大壢中的學生昨天在「我是中壢人」粉團po出音樂老師上課影片，結果沒聽到音樂聲，只聽到武師評論高雄市政，話題焦點包括去年南部暴雨，高雄傳出馬路坑洞有5000個之多，後來成為市長競選期間話題，韓國瑜批一場雨5000個坑洞「這是病態」。

粉團裡的影片只見老師一面倒的評論方式，還自己下標題「5000洞之雄」，要學生跟著複誦；接著問學生「5000洞之雄」是誰的責任，不等學生回答，直接公布答案「陳菊」，並告訴學生以後看見陳菊，要說「5000之菊」，又要學生跟著他複誦。

學生在粉團上一開始就問：老師是「韓粉」怎麼辦？並指出這位老師還要求班上幹部在教師日誌上寫一些他根本沒上過的課程內容，真的忍不住才想公開這段影片，希望學校能給我們一個交代。版主桃園市議員浩宇回應，接獲學生陳情，老師疑違反行政中立，將盡快請立委要求教育部涉入調查，要求老師停止類似行為。

學生抱怨過去就有家長跟學校反應武老師的情況，但是學校都不處理，對此學校人員說講了老師好幾次，一直在溝通，前任校長就勸他退休，把身體養好。

音樂老師要學生跟著複誦「五千洞之菊」。圖／取自「我是中壢人」粉絲團
音樂老師要學生跟著複誦「五千洞之菊」。圖／取自「我是中壢人」粉絲團
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陳菊音樂會韓國瑜

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