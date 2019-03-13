韓國瑜要忙翻了 訪陸訪美又施政報告加22天總質詢

2019-03-13 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會第三次定期大會預計本月28日議員報到，高雄市長韓國瑜出訪港、澳、深圳、廈門回高雄之後，29日要出席大會開幕式，4月1日和2日進行施政報告暨質詢，在議會部門工作報告期間，4月10日到18日訪美，5月3日到6月3日接受上任之後第一次市政總質詢，行程緊湊。

高雄市議會確定第三屆第一次定期大會議程，雖然是從3月28日開始，但當天都是議會內部事務討論，29日才開幕。3月22日到27日到香港、澳門、深圳、廈門訪問之後趕回高雄，28日尚不需列席議會，29日照往例要率局處首長參加開幕式。

市議會排定4月1日和2 日為市長施政暨質詢，這是韓國瑜上任後第二度向議會報告施政重點並接受質詢。這次大會的總質詢，從5月3日到6月3日，扣除星期例假日，共進行22天。

此屆議會每位議員總質詢時間比前一屆多了5分鐘，前一屆是每人45分鐘，這屆為每人50分鐘。雖然每位議員只多了5分鐘，但每天排定的質詢議員數從4人減為3人，總質詢天數也增加。

施政報告之後，議會進行部門施政報告，韓國瑜訪美即利用這段時間，從4月10日到18日，這段期間由各局處向議會工作報告。