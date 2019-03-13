傘兵搖籃屏東大武營區再見了 9月清空走人

2019-03-13 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



位於屏東的新一代傘兵基地大聖西營區已於2月11日動工，民進黨立委鍾佳濱今日催促軍方將還在運作的大武營區清空，將基地交由高雄榮總準備興建高榮大武屏東分院。退輔會證實，按進度大武營區將在今年9月份清空，10月15日動工興建醫院。但軍方為基地管線遷移與涉密裝備處理大傷腦筋。

立法院外交及國防委員會上午審查108年度中央政府總預算案附屬單位預算，針對關於國軍退除役官兵輔導委員會主管非營業基金作業基金，就國軍退除役官兵安置基金、榮民醫療作業基金進行詢答。

鍾佳濱質詢表示，大聖西營區2月11日動土，預定2021年3月完工；按進度今年9月軍方應清空大武營區，讓高榮於10月15日動工，目前軍方清空進度如何？高雄榮民總醫院院長劉俊鵬表示，還在與軍方持續接觸。立委說，「他們開始在動了嗎？若還沒動，我就要去向國防部長請教」，要求軍方將土地清空交給高榮。

劉俊鵬表示，高榮與大武營區指揮官有密切聯繫，「現在比較辛苦的是」，軍方在當地有一些管線必須移開，涉密物資如何處理，都要持續接洽。邱國正則說，按過去軍中經驗，大武營區現在要集中人員、維持正常運作。