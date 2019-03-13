只要韓國瑜？ 藍委：支持者渴求穩贏

2019-03-13 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜近日接受廣播專訪強調，4月不會領表登記國民黨內初選。對於2020藍營母雞是不是非韓國瑜不可，國民黨立委私下指出，藍委沒有非要韓國瑜，但選民的聲音很重要，他們渴求「穩贏」，只要韓國瑜。不具名國民黨立委形容，如今沒有任何一位立委公開表態挺韓，都是挑戰者在喊，實際上選舉過程動態變化，韓國瑜除了是母雞，也能是輔選太陽，就看黨內其他參選者的表現。

不具名國民黨立委分析指出，因為民進黨執政太差，明年初的立委選舉已對國民黨有利，狀況已非2016年般嚴峻，若能「母雞兼鬥雞」當然能替勝選再上保險。國民黨立委林奕華說，大選開跑後，無論是總統提名人，還是黨內其他「太陽」，大家都要團結合作、打團隊戰，全力支持所有候選人，民進黨很會選，絕對不能掉以輕心，另外，不管韓國瑜是不是候選人，在這次選舉都會扮演舉足輕重的角色。

國民黨立委費鴻泰指出，若要讓韓國瑜參賽，一定要讓韓參與第一階段的初選，初選時程延到8、9月都沒關係，絕對不能重演2015年換柱，在透過初選產生正式的候選人後，就可以全力衝刺選情。資深藍委分析，國民黨前主席連戰在2000年和2004年代表國民黨參選總統時，當時的馬英九光芒也很強烈，黨內也有「提早世代交替」的聲音，但都沒有真正造成一股勢力，韓國瑜已經超越當時的馬英九，但韓的行政能力還待檢驗，將影響國民黨鞏固執政權。