【即時短評】徵召韓國瑜拚政權 為國、為黨、為個人？

2019-03-13 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片 分享 facebook 國民黨主席吳敦義針對國民黨總統提名釋出要為徵召保留「萬分之一的機會」，昨天首度證實，這「萬分之一的機會」是留給韓國瑜，強調拿下政權才是終極目標。重返執政若是國民黨的終極目標，倒不如開大門走大路，直接將韓國瑜納入初選，韓市長也接地氣一點表態會投入初選，角逐者在初選勝負。否則，吳主席這「萬分之一」，即毀了初選制度、又操弄政治鑿痕太深，玩火自焚毀了國民黨。

韓國瑜說話接地氣，善於創造議題，要不然也不會在短期之內製造「韓流」，讓高雄市民對高雄的未來充滿想像與期待，從勾勒市政願景的角度看來，韓國瑜的確是一位成功的市長。只不過韓國瑜上任還不到100天，現在就要去驗收是否兌現14項政見承諾，對韓國瑜並不公平，但換個角度來看，韓國瑜也尚難證明，他已經具備扛大位的治國能力。

韓國瑜沒有忘自己對高雄市民的承諾，多次強調目前心中想的都是把市政工作做好，2020不在考慮之內。但保留參選2020可能，民調卻一直提不起來的吳敦義，就算黨中央已經確認了總統提名機制，卻仍一再把保留徵召機會掛在嘴邊，還堅稱不是「換柱」翻版，並說是為了黨的最大利益，但從初選制度、期程這一路以來吳敦義發言引發的爭議，實在很難不讓人質疑，吳敦義是自己沒人氣選，也一定要卡住特定人。

吳敦義在高雄當了一任官派市長、一任民選市長八年後，1998年再度競選連任，可見得吳敦義知道，要打造一個城市絕對不是一蹴可幾；吳敦義也說，他為選總統準備了30年，代表他了解治國更要充分準備。但現在吳敦義聲稱為了國民黨的勝選，要替韓國瑜保留徵召機會，不但違背自己對政治責任的認知，更沒有參透韓國瑜「經濟100分、政治0分」的道理。

國民黨中硬要韓國瑜背棄高雄的人，到底是為國、為黨、還是為個人？