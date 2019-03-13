高雄接連出黨代表、政協 綠委：我不知道高雄怎麼了

2019-03-13 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



中國註冊台灣的網域名稱宣傳「對台31項措施」，立委擔憂中國大陸在網站上放和救災相關的消息，內政部長徐國勇今天說，看警政署怎麼處理，如果放置消息就從IP查詢，內政部也會和網路平台業者做相關聯繫。

立法院內政委員會今天審查災害防救法修法，其中關於散播災害假消息修法，行政院會之前通過散播有關災害不實訊息者，處30萬元以上50萬元以下罰金。

民進黨立委劉世芳今天質詢時表示，中國註冊台灣的網域名稱，若以後上面出現跟救災相關的訊息，該怎麼處理？

徐國勇說，看警政署怎麼做，如果放相關消息就從IP追查，也會聯繫網路平台業者，業者對於重大犯罪會提供訊息，但其他的他們也許可能會認為是言論自由，但其實不是，已經構成損害公共利益，內政部也會聯繫國家通訊傳播委員會。

劉世芳說，日前中國舉行全國政協會議，台灣出生、16歲移居香港的全國政協委員凌友詩在會議發表演說，強調中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，她期待兩岸統一之日的到來，她問徐國勇這是否違反我國法律，和之前擔任中共19大黨代表盧麗安情況是否相似。

劉世芳說，盧麗安是高雄旗山人，凌友詩的父親是高雄左營眷村人，「我不知道高雄最近發生什麼事，怎麼會這樣子？」