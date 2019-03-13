影／準公共化托育霧煞煞 北市家長焦急心慌慌

2019-03-13 11:15 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



針對國內各縣市公幼普遍不足，僧多粥少情況，致使大部分孩童無法進入公幼體系就讀，行政院雖打算將準公共化私幼擴大到六都，但到現在為止沒有任何具體訊息。立委李彥秀、台北市議員張斯綱上午舉行記者會，要求行政院與台北市政府考量消費水準、物價水平等因素、盡速擬定符合台北市的政策細節，檢討已經施行的措施，不要讓家長無所適從。

張斯綱表示，根據台北市政府在2018年的統計，從2014年到2018年，公立幼兒園容納幼兒數從1.7萬人增到1.9萬人，但北市幼兒園公私比為4比6，距離柯市長宣示的7比3仍然有一段距離，雖然教育局表示今年公幼將會增額，但也只增加492人，在僧多粥少的情形下，家長只能寄望準公共化托育政策。

李彥秀認為，台北市有超過10萬名2到5歲幼兒，但包含公私立與非營利幼兒園的容納幼兒數確僅不到7萬人，在供不應求的情況下，行政院如何製造誘因使私立幼兒園願意參與行政院準公共化政策？行政院的政策在台北市恐將淪為曲高和寡。