徐國勇：特種店若有殺人販毒 就把店抄掉

2019-03-13 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



內政部長徐國勇。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

內政部長徐國勇今天表示，警察不會去夜店門口站崗，若地方警察局長或分局長迅速有效處理，不但不會換人還會記嘉獎，也說業者要經營特種店就要有本事保證秩序的維持，裡面不要販毒、殺人或有槍械，「如果有這些，我就把店給抄掉」。

徐國勇今天到立法院內政委員會備詢，親民黨立委陳怡潔表示，最近台灣的警察是招誰惹誰，她搞不懂警察到底是人民的保母還是八大行業的保全，最近夜店門口好像警察比客人還多，警察很命苦，若夜店門口有鬥毆，局長、分局長還要被換掉，「發生鬥毆三線三的局長就要提頭來見，地方有這麼多局長能換嗎？」

徐國勇說，行政院長蘇貞昌話說得很清楚，他不是要警察去站崗，沒有這個必要，他是說如果發生鬥毆，相關局長、分局長要迅速有效壓制處理，如果沒有做到，造成社會混亂，就是沒有盡到職守。

徐國勇說，如果迅速有效處理，怎麼會換人呢？他宣布若快速有效處理，不但不換人還要記嘉獎，最重要的是，經營這些店的人要自律，有本事開店就要保證維持秩序，不可以在裡面販毒、殺人或有槍械，業者要自律，他身為部長一定跟警察站在一起。

徐國勇說，未來絕不會派警察去夜店門口站崗，地方勤務也不會集中夜店或酒店，勤務還是有一定規劃，該巡邏的地方還是會巡邏。