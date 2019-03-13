蔡柯韓月底出訪打「國際戰」？ 柯文哲：這有什麼好戰的

2019-03-13 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲3月16日將訪美。聯合報系資料照 分享 facebook

台北市長柯文哲即將在本周六至24日訪美，剛好蔡英文總統也將在21日至26日出訪南太平洋友邦帛琉、諾魯、馬紹爾；高雄市韓國瑜在3月22日至28日出訪香港、澳門、深圳、廈門。被視為2020總統大選熱門人選的蔡柯韓選在幾乎同一時間出訪，被外界視為總統大選的「國際戰」開打，三方較勁意味濃厚。

對此，柯文哲表示，自己要出訪和他們有什麼關係，這有什麼好戰的。

至於是否會擔心這次訪美的層級比較低？柯文哲說，自己本來就層級比較低啊，廢話，難道層級會比較高嗎，不會做這種期待吧。

不過媒體追問，曝光量可能會比較高？柯文哲笑說，會嗎？不一定，「我不曉得」。

至於會不會覺得年底就是這三個人出來參選？柯文哲則未正面回應，僅笑著對媒體說「哎呦，你是哪一台的」，迴避媒體的提問。

對於韓國瑜提案爭取自由經濟示範區，柯文哲說，這是很難的題目，太專業了，只知道25年前做大概沒爭議，現在做效果不曉得好不好，因為有些東西時間過了，不曉得效果還好不好。

此外，柯文哲此趟訪美，有自媒體規畫隨行採訪，並以此向柯粉募款籌備經費，引發熱議。

對此，柯文哲說，這就是大問題啊，常常有人這樣子做，大家都有樣學樣。對於被外界批評這就是網軍，柯文哲說，不曉得，「我的網軍，我看我都不認識」。