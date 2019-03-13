麻豆文旦30元？謝龍介斥：清德兄「憨憨跟人去陪墓」

2019-03-13 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南立委第二選區補選進入最後倒數，國民黨籍立委候選人謝龍介上午在西港、佳里區「街頭開講」，對於民進黨陣營連日來砲轟「麻豆文旦30元」之說，謝龍介否認，還揶揄助選的前行政院長賴清德「憨憨跟人去陪墓」被誤導，更駁斥對手不來查證，透過網路、名嘴扭曲，「這根本是謠言」。

謝龍介還數度重複這次貿易商與農民接觸的文旦「裸果」（不含紙箱等資材），每箱10台斤（6 公斤）大致上分為4種規格，收購價每台斤分別為42元（11、12粒裝）、46元（13、14粒）、52元（15、16粒），至於最大顆約1台斤以上的，依盤口價再加上2成價格。

「成本就不只30元！這根本是謠言。」謝龍介說，柚農栽種成本每台斤就不只30元，不可能收購價是每台斤30元。他也挖苦賴清德說，從頭到尾都被誤導，「憨憨跟人去陪墓」也不來查證，對手又是透過名嘴、媒體在網路誤導、抹黑。

謝龍介也感慨說，賴清德市長沒任期結束高升去當行政院長，現在下台回到故鄉助選，但市長任內「很殺！」將房屋稅飆漲至81％還回溯調漲，造成民怨四起，他歡迎賴一起來幫柚農拚出路，依其「院長」規格，應該文旦價格會更好，他樂觀其成。