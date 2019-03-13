斷言韓國瑜參選機率高 柯P：自己是蠻輕鬆的

2019-03-13 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2020總統大選僅剩10個月，儘管高雄市長韓國瑜已表態四月不會領表，會做滿四年任期，不過國民黨主席吳敦義接受媒體專訪時卻表示，假設國民黨內已經有意向的人「有一位」是比較領先時，但國民黨有一張牌還贏過「那個人」，為什麼這張牌不打？吳敦義的一番話也被外界解讀有可能要徵召韓國瑜。

對此，被暗喻為「那個人」的台北市長柯文哲則是酸說「合理啊」，所以吳敦義不選了是不是。柯還說，就是因為吳敦義不選，所以才想下一步怎麼對他最有利，應該是這樣子。

至於是否覺得韓國瑜還是會出來選？柯文哲沈吟幾秒，隨後說「我看機率還是蠻高的」，不然怎麼辦。

媒體追問，若韓國瑜真的出來選，覺得自己有勝算嗎？柯文哲說，自己是蠻輕鬆的，反正「I don’t care」。

至於是否韓國瑜出來選，自己就不出來？柯文哲直言「我也不知道」，這就是我們急診處、加護病房醫師的個性有時候讓人不喜歡的地方，因為我們來講就是做後一秒按照狀況決定，這是我們生活一部分，但你們都希望在幾個月前規劃，但對急診處、加護病房醫生而言，我們都常常處理前面30秒中發生的事情，所以抱歉啦，我們很習慣這種生活，你們不習慣，你們比較辛苦。

不過總統大選不是急診，柯文哲則笑說，我們外科醫生開刀，也不是前30秒才開始學技術，我們是本來就會，只是沒拿出來用。