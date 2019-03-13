慶富少東跑了警察挨批縱放 行政院將修法還公道

2019-03-13 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



慶富案少東去年棄保潛逃，高雄市左營分局新莊派出所一時成了眾矢之的，甚至有縱放人犯的罵名。不過，行政院昨召開《調度司法警察條例》第2次跨部會協調會議，會議拍板派出所報到「原則上取消」，將透過修法明定，未來除非非常偏遠，否則不得要求被告至派出所報到，將任務回歸檢方；法務部也已提早釋出善意，配合在2月21日發函要求比照未來修法方向辦理。

警察勤務眾多，其中一項被告到派出所報到的羈押替代方案，就常讓警方壓力沉重，最知名的就是慶富案少東陳偉志未按時報到後棄保潛逃，導致左營分局新莊派出所長黃立凡遭記過2次，調離主管職務，左營分局偵查隊長蔡信助、分局長蔡文峰各記過1次，社會輿論一度抨擊警方縱放人犯。

加上花蓮地檢署前檢察官林俊佑去年率警直闖幼兒園，這成了關鍵稻草，讓內政部長徐國勇在今年農曆春節前發難，希望修正或是廢止《調度司法警察條例》，提升警察立於平等地位，但年前會議並未定調存廢，直到昨日政委羅秉成再度召集會議，同時與內政部、法務部達成「宜修不宜廢、換面不換身」共識，並要讓被告到派出所報到一事逐漸走入歷史，回歸檢方。

據了解，羅秉成會中指出，防逃機制因為效果有限，整個策略上會先減後免，未來如果不能去派出所報到，法院也或許會比較節制使用防逃機制，而早年的羈押替代處分造成偏遠地區報到困難，現階段要考量減少與有效性，並利用電子報到。

法務部則是提早配合，已在2月21日先發函要求檢察機關未來防逃報到機制，除非非常偏遠，否則不得要求到派出所報到。