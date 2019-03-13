林昶佐籲友善討論蔣銅像 邱國正：扯威權我就要表達看法

2019-03-13 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



時代力量立委林昶佐（右）今天再就退輔會與各榮家蔣中正銅像處理問題，「主動」遭遇退輔會主委邱國正。翻攝立法院直播畫面 分享 facebook

時代力量立委林昶佐今天再就退輔會與各榮家蔣中正銅像處理問題，「主動」遭遇退輔會主委邱國正。他「提醒」邱國正，指促轉會代理主委楊翠對此案態度開放，處理方式很多元，不是只有拆除一途，希望邱國正不要主張：這「不是威權象徵」，未來雙方對話要友善。邱國正則回應，他沒有「主動」表達看法，也沒有執意食古不化，但將此事扯到威權，他就要表達他的看法。

立法院外交及國防委員會上午審查108年度中央政府總預算案附屬單位預算，針對關於國軍退除役官兵輔導委員會主管非營業基金作業基金，就國軍退除役官兵安置基金、榮民醫療作業基金進行詢答。邱國正上次遭遇蔣中正銅像處理的質詢，對立委指稱這是威權象徵，曾聲言反對。

針對蔣中正銅像處理問題，林昶佐質詢時特別「提醒」邱國正，指促轉會代理主委楊翠態度開放，曾說處理方式很多元，不是只有拆除，相對於有人認為只有拆除一種方法，楊翠態度開放，有很多方式可討論。他因此也希望邱國正不要只有一種選項，甚至說：不是威權象徵等。他希望雙方未來開啟對話時，邱國正可保持與楊翠一樣的開放態度，對話會比較友善一點。

邱國正則回應，很多議題不是他掀起來的，但他軍人當久了有一個概念，我們保家守土，現在到退輔會來，對退輔會本身與所屬單位所有產物都是他負責，他要有作為，他當時只為表達這個立場。

但邱國正進一步說，將此事扯到威權，他就要表達他的看法，他沒有執意食古不化，但他一定會表達他的看法及立場。

對此，林昶佐說，既然楊翠是比較開放的人，未來在討論此議題時邱國正也能保持開放，能討論出一個較符合民主人權方向，較開放來處理這些問題。但邱國正說，目前為止沒有人來與他談這個專題，「要談的話我很樂意，大家敞開心胸好好談」。他說，「我沒有主動表態，但人家問，我就表達看法」。

林昶佐表示，這樣好，明明對話還沒開始，促轉會還在整理資料，現在就急著要每個人都表態，在討論前如何表態，對議題沒有建設性幫助。