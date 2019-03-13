親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸擬贈高雄貓熊
農地政策亂象多
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

黃光芹夫被嗆妻比周玉蔻老 怒攻韓粉：團體命運由卑劣人決定

台鐵驗票閘門故障 大批上班族塞爆月台！台鐵：已修復

美國之音專訪 林右昌：中國用經濟影響台灣內部與選舉

2019-03-13 09:42聯合報 記者游明煌╱即時報導

到美國進行訪問的基隆市長林右昌，美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voice of America，VOA）總部接受專訪，林右昌是近年來第一個踏進美國之音接受訪問的台灣政治人物。美國之音詢問是否為蔡英文總統帶來什麼訊息？

成立於1942年2月的美國之音是美國政府對外設立和資助的國有非軍事國際廣播宣傳機構，由美國廣播理事會管理旗下擁有廣播電台與電視台。總部坐落在美國首都華盛頓的美國之音因設在聯邦辦公大樓內，美國之音中文部主任 Ernest Torriero親自迎接。

美國方面對兩岸關係發展及新聞媒體的自由感到關心，因此透過美方的安排，林右昌接受美國之音的訪問，並在節目中一一回答。美國之音在訪問中關心林市長此次訪美與美方哪些人士進行會晤？在會談過程中，又是否為蔡英文總統帶來什麼訊息？

林右昌說，總統並沒有要他傳達什麼訊息，不過，他知道美方很關心台灣新聞自由的問題，以及台灣民主制度受中國力量的影響，讓整個民主制度運作，包括選舉都受到影響和衝擊。

對於兩岸的經濟情況，林右昌說，經濟的關係，台灣和中國連結非常緊密，可以說是超緊密的關係，過去1989以後到2001年，台灣、中國雙雙加入世界貿易組織，之後中國快速發展，到現在已成為世界第二大經濟體，中國是威權獨裁的政治體，也透過經濟的關係，影響台灣內部民主政治。

林右昌表示，今年是台灣關係法實施40週年，也是天安門事件30週年，美國政府最近通過了一連串包括支持台灣重返WHO、重申台灣在印太區域安全地位等重大議題，以及美國國會通過「台灣旅行法」（TTA）、「亞洲再保證倡議法」（ARIA）等一連串友台法案，顯示在美國的印太戰略中，台灣站在最重要的關鍵位置點之一，也扮演關鍵的角色。

但這個位置點上的台灣卻又是最脆弱且最近安全上受到很大威脅，代表美台關係愈來愈重要，林市長表示，台美雙方都擁有自由、民主及人權的價值，未來應加強合作。（影片由基隆市政府提供）

到美國進行訪問的基隆市長林右昌，美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voic...
到美國進行訪問的基隆市長林右昌，美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voice of America，VOA）總部接受專訪。圖／基隆市政府提供
分享
到美國進行訪問的基隆市長林右昌，美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voic...
到美國進行訪問的基隆市長林右昌，美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voice of America，VOA）總部接受專訪。圖／基隆市政府提供
分享
到美國進行訪問的基隆市長林右昌，美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voic...
到美國進行訪問的基隆市長林右昌，美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voice of America，VOA）總部接受專訪。圖／基隆市政府提供
分享
到美國進行訪問的基隆市長林右昌，美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voic...
到美國進行訪問的基隆市長林右昌，美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voice of America，VOA）總部接受專訪。圖／基隆市政府提供
分享

林右昌經濟基隆

相關新聞

航警將配衝鋒槍 徐國勇：為了反恐需要

2019-03-13 09:21

黃光芹夫嗆韓粉：一個團體的命運由性格卑劣的人決定

2019-03-13 09:03

政壇出美女？ 這款「志玲姐姐」小編覺得母湯…

2019-03-13 09:00

朱立倫要黨徵召就大方一點 胡幼偉再提換柱反嗆

2019-03-13 08:07

反統戰受害？工商界批：選舉到了 操作輿論

2019-03-13 00:38

蔡總統訪太平洋友邦行程取消吉里巴斯 有狀況？

2019-03-13 00:22

吃福島柿餅引討論 唐鳳也向日人推銷台柿餅

2019-03-12 23:34

評陸的一國兩制 柯文哲：若像香港台灣就快逃吧

2019-03-12 21:16

【重磅快評】賣菜、喝酒都被打 誰還韓國瑜公道？

2019-03-12 19:20

蔡提對陸綱領 學者：奪回話語權

2019-03-12 18:47

酒駕死刑入法 藍委：不是真心要修法

2019-03-12 18:46

政府花錢打假球？ 民團催促司改

2019-03-12 18:29

影／蔡將6度訪友邦 藍委批：過去回國就斷交怎樣都輸

2019-03-12 18:03

柯文哲要雙子星速審 投審會：國安會、陸委會尚未回覆

2019-03-12 17:43

藍委提酒駕沒收車輛 蘇貞昌：可研議

2019-03-12 17:34

追悼311 日本首相安倍推特回應蔡總統

2019-03-12 17:30

蘇貞昌：國民黨無法解決自經區條例 卻硬要民進黨同意

2019-03-12 17:26

拚經濟、救台灣 藍委促設自貿區

2019-03-12 17:10

三度參選！謝立功鬆口：2022角逐基隆市長選舉

2019-03-12 16:58

影／屏東曾3次爭取燈會摃龜 立委鍾佳濱要高鐵到雙東

2019-03-12 16:53

陳其邁：希望韓國瑜與中央攜手合作國安議題

2019-03-12 16:29

蔡英文打恐嚇牌？賴清德：中國揚言武力犯台才是恐嚇牌

2019-03-12 16:24

強化反恐能力 內政部證實機場航警將配「衝鋒槍」

2019-03-12 15:21

支持酒駕累犯重罰 盧秀燕：判死與否由立院決定

2019-03-12 15:01

音樂會配合韓國瑜重播影片？網友指中場落跑不如花媽

2019-03-12 14:53

蘇貞昌：想發大財 小心本金都被拐

2019-03-12 14:45

受韓國瑜拚經濟感召 商總認購100公噸香蕉

2019-03-12 14:42

柯Ｐ訪美行程有彩蛋？北市府：說出來就不是驚喜

2019-03-12 14:38

自由鐘前有感 林右昌：我們就是一個國家 台灣不容分化

2019-03-12 14:19

避免政治干預 藍委提李進勇條款

2019-03-12 14:14

柯文哲將訪美 陳冠廷：不求滿分

2019-03-12 14:09

過境美國？ 蔡總統將訪三友邦

2019-03-12 14:08

一國兩制台灣方案 吳敦義：掌舵者勿為選舉操作兩岸

2019-03-12 14:08

黨政人士：蔡提綱領 無關藍綠及選舉

2019-03-12 14:07

反制一國兩制 蘇揆：九二共識就是統一進程

2019-03-12 14:05

中樞植樹南移屏東舉辦 陳建仁：別具意義

2019-03-12 13:39

國台網來台也見綠首長 孫大千：鄭文燦要不要解釋？

2019-03-12 13:13

總統反制一國兩制 朱立倫：兩岸應和平合作

2019-03-12 13:09

蔡英文反制一國兩制 韓國瑜：不碰觸中央權限

2019-03-12 13:06
看更多

熱門文章

做滿4年…韓國瑜反問誰說的 黃光芹發文還原現場解讀真相

2019-03-12 11:10

雙重標準或選票考量？李艷秋：立委補選的兩個貪污犯

2019-03-12 21:14

高雄水果在新加坡下架？韓國瑜激動：明明賣到全壘打

2019-03-12 12:51

高雄水果專區被撤？高市府駁：「是被新加坡幣下架」

2019-03-12 13:04

國台網來台也見綠首長 孫大千：鄭文燦要不要解釋？

2019-03-12 13:13

批潘恒旭是豬隊友 杜紫宸：至少為韓國瑜拉下50萬票

2019-03-12 12:32

普悠瑪最新調查錯推司機 林佳龍震怒

2019-03-12 19:21

打死不退！退警第5度掛布條嗆年改 3百人聲援

2019-03-12 15:08

農民節和農民喝一杯 韓國瑜：說我一年酒醉300天是嚎洨

2019-03-12 15:30

市長一任四年說爆爭議 吳子嘉：韓國瑜百分之百選總統

2019-03-12 16:04

韓國瑜的「政績懶人包」 網友諷刺：高雄負債增加6億

2019-03-12 21:52

台南出動千名「房衫軍」 抗議房屋稅衝破警方人牆

2019-03-12 11:24

影／草地音樂會做秀 比花媽會遲到？韓國瑜反擊酸民

2019-03-12 20:28

中國送貓熊台灣送什麼？蘇貞昌：送兩隻獼猴

2019-03-12 18:30

專訪韓國瑜遭韓粉圍剿 黃光芹：敢動我孩子試試

2019-03-13 08:46

上任2月增負債6億？ 韓國瑜：我絕不是亂花錢的市長

2019-03-12 21:22

謝龍介唱衰台南？郭國文：他完全複製韓國瑜

2019-03-12 14:49

藍當心頭肉 綠諷拉肚子 自經區因這兩字自宮…

2019-03-13 08:00

誤會一場：F-16明年底開始交機？應為「開始生產」

2019-03-12 22:27

台南立委補選藍若贏 綠立委：國民黨氣勢會衝到外太空

2019-03-12 19:28

朱立倫開砲：綠蠢藍膽小 自經區20年前就該做

2019-03-13 00:23

為韓國瑜保留萬分之一機會 吳敦義：要贏就要出王牌

2019-03-12 18:06

政府想解決五缺 孫大千：民眾只有「一缺」就是缺錢

2019-03-13 08:12

影／屏東曾3次爭取燈會摃龜 立委鍾佳濱要高鐵到雙東

2019-03-12 16:53

韓冰明到三重助選鄭世維 余天讚：她真的蠻漂亮

2019-03-12 21:21

【重磅快評】賣菜、喝酒都被打 誰還韓國瑜公道？

2019-03-12 19:20

黃光芹夫嗆韓粉：一個團體的命運由性格卑劣的人決定

2019-03-13 09:03

柯文哲參選總統助攻小英？過去三強鼎立是誰得利？

2019-03-12 16:29

批陳吉仲「地鼠」亂搞農地政策 綠營議員怒喊撤換官員

2019-03-12 16:00

台南房衫軍抗議漲房屋稅 黃偉哲：講不聽

2019-03-13 00:43

民進黨將敗選歸因分裂 陳筱諭：我是被黑箱作掉

2019-03-12 16:39

空軍同時操演「聯翔」與「天龍」 國軍戰機昨天好忙　

2019-03-13 01:59

反恐需求 航空警察局員警將配衝鋒槍

2019-03-12 13:15

總統出訪取消吉里巴斯 外交部：兩國邦誼穩固沒問題

2019-03-12 12:14

建國非營利幼兒園動土 鄭文燦：今年8月起降至3500元

2019-03-12 11:40

中央公告新申請辦法前 宜蘭恐將出現農舍「搶建潮」

2019-03-12 23:43

住院醫師9月起納勞基法 有退休金、資遣費了

2019-03-12 14:36

韓國瑜不承諾高市長做滿 周錫瑋：政治永遠保持彈性

2019-03-12 12:09

2022起值班要給工資 適用35年函釋將廢止

2019-03-12 14:30

吳敦義首度講明 可能徵召韓國瑜

2019-03-13 00:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top