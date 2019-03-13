美國之音專訪 林右昌：中國用經濟影響台灣內部與選舉

2019-03-13 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



到美國進行訪問的基隆市長林右昌，美國時間3月12日到位於華府的美國之音（Voice of America，VOA）總部接受專訪，林右昌是近年來第一個踏進美國之音接受訪問的台灣政治人物。美國之音詢問是否為蔡英文總統帶來什麼訊息？

成立於1942年2月的美國之音是美國政府對外設立和資助的國有非軍事國際廣播宣傳機構，由美國廣播理事會管理旗下擁有廣播電台與電視台。總部坐落在美國首都華盛頓的美國之音因設在聯邦辦公大樓內，美國之音中文部主任 Ernest Torriero親自迎接。

美國方面對兩岸關係發展及新聞媒體的自由感到關心，因此透過美方的安排，林右昌接受美國之音的訪問，並在節目中一一回答。美國之音在訪問中關心林市長此次訪美與美方哪些人士進行會晤？在會談過程中，又是否為蔡英文總統帶來什麼訊息？

林右昌說，總統並沒有要他傳達什麼訊息，不過，他知道美方很關心台灣新聞自由的問題，以及台灣民主制度受中國力量的影響，讓整個民主制度運作，包括選舉都受到影響和衝擊。

對於兩岸的經濟情況，林右昌說，經濟的關係，台灣和中國連結非常緊密，可以說是超緊密的關係，過去1989以後到2001年，台灣、中國雙雙加入世界貿易組織，之後中國快速發展，到現在已成為世界第二大經濟體，中國是威權獨裁的政治體，也透過經濟的關係，影響台灣內部民主政治。

林右昌表示，今年是台灣關係法實施40週年，也是天安門事件30週年，美國政府最近通過了一連串包括支持台灣重返WHO、重申台灣在印太區域安全地位等重大議題，以及美國國會通過「台灣旅行法」（TTA）、「亞洲再保證倡議法」（ARIA）等一連串友台法案，顯示在美國的印太戰略中，台灣站在最重要的關鍵位置點之一，也扮演關鍵的角色。