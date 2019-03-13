政府想解決五缺 孫大千：民眾只有「一缺」就是缺錢

2019-03-13 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前出訪新加坡爭取農產品訂單，近日傳出高雄水果在當地FairPrice超市下架，韓國瑜澄清，是太受歡迎，被用新加坡幣下架了。對此，前立委孫大千在臉書表示，只會說風涼話，是無法澆熄「韓流」的熱情。相較於藍綠政黨，同樣都是「拚經濟」，為什麼韓國瑜可以讓人民「有感」？

孫大千指出，韓國瑜拚的是「庶民經濟」，可以讓基層民眾立刻並且直接受惠。只要「貨出得去」，農漁民的口袋自然飽滿賺大錢。只要「人進得來」，夜市攤販和觀光產業的生意自然興隆發大財。庶民經濟不但影響的層面和人數非常廣泛，更重要的是，這是台灣經濟體系當中，長期處於低薪環境，並且被忽略的辛苦人。

孫大千表示，傳統藍綠政黨拚的是「產業經濟」，只是在幫大老闆累積財富。不管是股市上萬點也好，或是企業盈餘屢創新高也罷，其實這都不干庶民百姓的事。經濟成長的紅利，可能要花很長的一段時間才能夠讓普羅大眾雨露均沾，廣大的基層勞工，永遠都要期待大老闆們的良心發現，才能夠得到加薪的可能。這樣的「拼經濟」，又怎麼可能讓台灣人民真正有感呢？