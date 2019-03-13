朱立倫要黨徵召就大方一點 胡幼偉再提換柱反嗆

2019-03-13 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



角逐國民黨總統初選提名的朱立倫昨天接受媒體訪問時強調，如果黨中央決定要徵召，就在初選開始前做決定，「就大大方方」，不能比賽打了以後，最後結果又改變。文化大學新聞系主任胡幼偉說，從2015年換柱過程來看，很清楚，黨最終要提名誰選總統，是由全國黨員代表大會來決定的，不是吳敦義或中常會可以決定的。

他在臉書貼文說，因為現在有不止一位黨員同志要選，所以，黨的中央委員會非辦初選不可！不然，中央委員會要向黨員代表大會推薦誰為黨的總統候選人呢？

他進一步說，但中央委員會根據初選結果向全代會推薦的人，全代會卻未必就要接受啊！如果不是這樣，四年前的換柱，就沒有內規效力了嘛！四年前，黨都已經正式提名洪秀柱了，都還可以召開臨時全代會換柱，就表示，全代會有權最終決定派誰出戰！

胡幼偉表示，所以，結論很清楚，初選一定要辦，但全代會要不要提名初選勝出者，自有一番最終全面考量。如果覺得初選勝出者不夠強，當然可以徵召最強的人為黨出征！四年前換柱的法理正當性，就建立在這個邏輯上面。

他表示，現在真正有意思的是，朱立倫竟然自己說：如果我不夠強，那國民黨的希望，當然就在老韓身上了！他講這個話，等於是梭哈了！也就是在賭，從現在到5月初選登記前，看他的民調，能否像老韓一樣，明顯超前柯文哲和蔡英文。

胡幼偉表示，問題是，就算朱的民調很強，也不能保證在全代會中，不會有人提案徵召老韓，畢竟，全代會有權這麼做；反過來講，他如果民調不夠強，不能像老韓一樣大幅超越柯文哲和蔡英文，那照他自己的話講，他還要不要去登記黨內初選呢？還是就不登記，建請全代會徵召韓國瑜？

所以，他說，朱立倫的意思，等於就是說，在初選開始前，就要跟韓國瑜攤牌了、梭哈了！他想逼國民黨在5月初選前，而不是7月全代會時，就在他和老韓之間二選一了！

胡幼偉說，可以感覺的到，阿倫真的是急了！一波波的拱韓聲浪，讓阿倫壓力山大！他不想等到7月全代會時，換人者人恆換之，他想5月就做個了斷吧！

他說，唉！他還能說什麼呢？只能說：既生瑜，何生倫啊！阿倫、喬公（王金平）、敦公（吳敦義）、小羅（羅智強）、同表（張亞中）、張院長（張善政）、笑伯（柯文哲）、蔡阿姨（蔡英文）、老韓（韓國瑜），可能有一世是康熙爺的九個阿哥，在那一世，搞過九子奪嫡，沒搞過癮，到這一世，又來搞總統大選了。

他表示，只是，那一世，做決定的，是康熙爺；這一世，做決定的，變成老百姓了！一切都是命啊！