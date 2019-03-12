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城市小姐高雄總決選8月展開 韓國瑜盼選美與公益結合

2019-03-12 23:38聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

第14屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽台灣高雄賽區總決賽預計8月3日展開，即日起受理報名。高雄市長韓國瑜今天出席交流記者會，期許未來大會的選美活動能夠結合公益，幫助弱勢團體，高雄市政府在這方面也會全力幫忙。

全球城市小姐(先生)暨全球城市形象大使選拔大賽報名官網為www.missglobalcity.org。這項賽事各賽區日程如下：7月27日北京、8月3日高雄、8月10日上海、8月18日石家莊、8月24日威海、8月31日厦門、9月7日成都、9月14日粤港澳大灣區、 10月12日大中華總決賽、 10月26日世界盃總決賽在濟南進行。

韓國瑜表示，高雄在推動觀光產業發展的過程中，仍要不斷的增添各式各樣不同元素，高市除了推動愛情產業鏈，醫療產業鏈的觀光外，會推動軍事觀光，，再一點一滴加進算命、選美等不同的觀光元素，就可有效帶動高雄觀光產業。

韓國瑜頒發全球城市選拔協會相關證書，並和與會人士共同簽署聯合國地球憲章。2018全球城市小姐世界盃冠軍墨西哥籍吉賽兒.努涅斯專程從墨西哥到高雄出席記者會，並帶來墨西哥杜蘭哥省聖地牙哥巴巴斯奇亞羅市市長阿比諾．彭賽．.巴倫的信函交給韓國瑜，表達巴巴斯奇亞羅市希望能跟高雄簽署為姊妹市，加強城市交流。

第14屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽高雄賽區總決選將於8月3日...
第14屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽高雄賽區總決選將於8月3日展開，高雄市長韓國瑜（前左3）盼選美與公益結合。記者劉學聖／攝影
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第14屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽高雄賽區總決選將於8月3日...
第14屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽高雄賽區總決選將於8月3日展開，高雄市長韓國瑜（左1）盼選美與公益結合。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜墨西哥選美

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