蘇揆打槍自經區「四個不可行」

高雄市長韓國瑜爭取自由經濟示範區，行政院長蘇貞昌昨提出四個不可行，直言中美貿易戰在進行，中國大陸商品繞一圈變成台灣製造出去，對台灣最不利，變成是跟中共在一起的共犯。

蘇貞昌昨針對韓國瑜要的自由經濟示範區提出「四不」，第一，國民黨在前總統馬英九執政的時候，曾經想要推，當時國民黨立法院多數都通不過；第二，會造成區內、區外不公平，「這樣做顯然不妥當。」

第三，蘇貞昌指出，中美貿易戰還在進行，中國可以用這種方式到台灣，繞一圈變成台灣製造出去，對台灣是最不利，變成是跟中共在一起的共犯；第四，全世界對於相關國際組織監督租稅不公平競爭要求嚴格，如果有相關機制，被認為是這樣反而對台灣不利，不符合國際競爭情勢，台灣最好的就是改善自己的競爭體質。

高雄爭取自由經濟示範區，行政院長蘇貞昌昨提出四個不可行。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

另外，蘇貞昌昨赴立法院備詢，民進黨立委劉世芳質詢時質疑韓國瑜到國外去外銷農產品，但怪的是怎麼訂單那麼快，質疑發大財與經濟統戰是否有關係。蘇貞昌表示，這個問題很重要也很大，發大財絕對是很好的事情，也很重要，可如果要賺別人利息，人家連本金都拐走，那就得不償失，像台灣以前流行跟會，一旦利息很高的時候，就是快被倒會了，這很危險，也是過去台灣人的經驗。

行政院副院長陳其邁在臉書呼籲韓國瑜和中央攜手合作國安議題。陳其邁說，中央、地方會一起拚經濟，讓高雄更好；他也期待除了家鄉發展的合作外，韓國瑜能和中央攜手合作國安議題，讓台灣更好。