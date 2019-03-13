蔡總統訪太平洋友邦行程取消吉里巴斯 有狀況？

2019-03-13 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 、鄭媁／台北報導



蔡英文總統（右）3月21日「海洋民主之旅」，率團出訪我南太平洋友邦。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統府昨天公布，蔡英文總統將於廿一日到廿八日出訪太平洋友邦，定名為「海洋民主之旅」，蔡總統將前往帛琉與諾魯兩友邦進行國是訪問，並赴馬紹爾群島舉辦的首屆太平洋婦女領袖聯盟會議發表演說，全程共八天七夜，回程過境美國夏威夷。不過原訂也要訪問吉里巴斯的行程最後取消，外交部強調，純粹是因時程配合的技術性問題。

媒體則以過去友邦布吉納法索亦曾以行程規畫為由，表達不便接待蔡總統出訪，之後便與我斷交，追問吉里巴斯與我邦交是否出狀況？外交部發言人李憲章表示，我國「跟吉里巴斯邦交穩固」。由於七月十二日適逢吉里巴斯獨立建國四十周年，目前也正規畫訪問團前往祝賀，屆時希望有適當時機安排蔡總統訪問吉里巴斯。

外交部次長徐斯儉則表示，外交部本來建議蔡總統出訪時間為廿四日到卅一日，且已獲得吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）與其他出訪國家同意，各國也都做了相應準備。但因總統府考量廿九日蔡總統要主持春祭國殤大典，時間調整後不巧吉里巴斯總統有其他行程無法在國內，決另訂時間再安排去訪。

根據規畫，蔡總統此行將於廿一日下午出發，直飛帛琉，廿四日轉往諾魯，廿六日前往馬紹爾，廿七日過境夏威夷，預定廿八日返國。有關過境夏威夷的相關行程，府方及外交部昨天並未對外說明。

徐斯儉說，蔡總統出訪期間將分別會晤帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）、諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa），與馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine），對雙邊及國際議題交換意見，並於馬國舉辦的太平洋婦女領袖聯盟會議與諾魯國會發表演說。也將參觀台灣與友邦在醫療和農畜方面的雙邊合作計畫，宣揚以互利互惠的踏實外交精神，協助友邦達到永續發展目標理念。

此外，外傳大陸國家主席習近平將與教宗方濟各見面，李憲章也回應，教廷方面已公開表示目前無此規畫。

【特派記者林庭瑤／北京報導】蔡英文總統將於下周出訪太平洋友邦帛琉、諾魯及馬紹爾群島三國，期間可能會過境美國。大陸外交部昨天表示堅決反對，也暗批美國插手兩岸關係。

據中共外交部官網消息，大陸外交部發言人陸慷昨在例行記者會被問及「中方是否已向美方提出警告，不允許蔡英文過境美國」時作上述表示。

陸慷稱，一個中國原則是國際社會的普遍共識，任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑都必將遭到全體中國人民的反對。他還重申，中方堅決反對美國與台灣開展任何官方往來，希望美國政府要嚴格恪守「一個中國」政策。