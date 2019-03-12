蔡正元：朱立倫難保勝選 吳敦義應代韓國瑜領表

2019-03-12 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



國民黨前政策會執行長蔡正元說，國民黨總統初選民調最高是韓國瑜，遠遠超過柯文哲。

他在臉書貼文說，朱立倫和柯文哲互有輸贏，始終處於誤差範圍，但是，柯文哲爆發力比較強，又可能棄蔡保柯，朱立倫無法確保勝選。

他表示，韓國瑜又剛當選，時間太短不宜表態，當然不宜自行領表。解決之道，就是黨主席吳敦義代為領表。

他說，有人會說，黨主席怎麼可以，代替總統人選領表？但黨主席都可以換掉總統人選，沒有理由不能為黨掄才，代才領表。

蔡正元表示，簡單講，這是黨主席的職責和權利！