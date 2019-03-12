侯友宜、江啟臣今晚陪鄭世維掃街 「力拚三重好日子」

2019-03-12 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



立委補選進入倒數，鄭世維今晚找來新北市長侯友宜、國民黨立法院黨團總召江啟臣陪同掃街拜票，民眾見到侯友宜來，熱情地衝出店外打招呼，還有店家放鞭炮迎接。

侯友宜表示，他是為一個在地的好人才來拚，能為市民，尤其三重鄉親服務，再努力、再辛苦，都是他應該要做的，所以特別跟三重鄉親說，要找個接地氣、在地的人，能跟大家搏感情、做朋友，希望大家能讓鄭世維當選，讓中央跟地方接在一起，一起拚三重的好日子。

江啟臣也說，這星期六已經要準備迎接鄭世維到立法院，所以他今天代表國民黨團來迎接鄭，希望這週六開完票，鄭世維就可以準備到立法院報到。

至於鄭世維被誤傳沒在選區住滿4個月不能投票，新北市選舉委員會事後也澄清「有權投票」。對此，鄭世維說，不用太在意，大家應該要恭喜他可以投票，所以不是大家說的少一票，而是現在多一票，「這點我自己感到滿高興的。」