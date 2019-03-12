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侯友宜、江啟臣今晚陪鄭世維掃街 「力拚三重好日子」

2019-03-12 21:28聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

立委補選進入倒數，鄭世維今晚找來新北市長侯友宜、國民黨立法院黨團總召江啟臣陪同掃街拜票，民眾見到侯友宜來，熱情地衝出店外打招呼，還有店家放鞭炮迎接。

侯友宜表示，他是為一個在地的好人才來拚，能為市民，尤其三重鄉親服務，再努力、再辛苦，都是他應該要做的，所以特別跟三重鄉親說，要找個接地氣、在地的人，能跟大家搏感情、做朋友，希望大家能讓鄭世維當選，讓中央跟地方接在一起，一起拚三重的好日子。

江啟臣也說，這星期六已經要準備迎接鄭世維到立法院，所以他今天代表國民黨團來迎接鄭，希望這週六開完票，鄭世維就可以準備到立法院報到。

至於鄭世維被誤傳沒在選區住滿4個月不能投票，新北市選舉委員會事後也澄清「有權投票」。對此，鄭世維說，不用太在意，大家應該要恭喜他可以投票，所以不是大家說的少一票，而是現在多一票，「這點我自己感到滿高興的。」

民進黨三重立委補選候選人余天明天一連派出女兒余筱萍和余苑綺，晚間還有行政院前院長賴清德站台，國民黨候選人鄭世維則是找來立委蔣萬安及高雄市長韓國瑜的女兒韓冰陪同拜票。鄭世維表示，他只管自己一步一腳印，要如何博得鄉親認同，韓冰是三重鄉親所期待看到，希望鄉親明晚可來一睹韓冰跟蔣萬安的風采。

侯友宜今晚陪同鄭世維掃街拜票。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今晚陪同鄭世維掃街拜票。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜今晚陪同鄭世維掃街拜票。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今晚陪同鄭世維掃街拜票。記者張曼蘋／攝影
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鄭世維今晚找來侯友宜等人陪同拜票，民眾熱情地大喊凍蒜。記者張曼蘋／攝影
鄭世維今晚找來侯友宜等人陪同拜票，民眾熱情地大喊凍蒜。記者張曼蘋／攝影
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鄭世維侯友宜
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