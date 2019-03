評陸的一國兩制 柯文哲:若像香港,台灣就快逃吧

2019-03-12 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



蔡英文總統前天針對習近平提出的「一國兩制台灣方案」召開「國家安全會議」,會後提出反制指導綱領,內容包括增加國防預算及防止統戰滲透台灣等,外界認為兩岸對抗局勢恐升高。

對此,台北市長柯文哲受訪表示,如果一國兩制是像香港那樣子的兩制,台灣人大概一看就跑掉了,除非中國大陸對一國兩制有新的說詞,否則「to see is to believe」,看到香港那樣子,就一定是說「趕快逃喔」。

至於是否會遵循蔡英文提出的「七項指導綱領」?柯文哲說,自己還沒有看到裡面寫什麼,只知道有這個東西,但內容不清楚。

不過外界解讀,蔡英文選在立委補選前、韓國瑜出訪大陸前提出反制制導綱領,時機相當敏感,也可能會對選舉造成影響。

對此,柯文哲說,像自己做事,就是該怎麼做就怎麼做,人家都說選前這個不能作、那個不能做,但台灣沒事隨時都在選前,這次選舉後就是下次選舉前,所以後來想想算了,該怎麼做就怎麼做,時程表就擺起來。

至於是否會對選舉造成影響?柯文哲說,不曉得,常常選後才知道,自己搞不清楚。